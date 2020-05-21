Киев начал преследовать журналистов, задавших Зеленскому неудобные вопросы

20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная его первому году на посту президента Украины. Она получила негативный отклик от подавляющего большинства ее слушателей.

По сути заданных вопросов Зеленский толком ничего не сказал. Политик заметно нервничал, выглядел устало и раздраженно. Пожалуй, по-другому и быть не могло, ибо похвастать Владимиру Александровичу решительно нечем.

Зеленский обещал стать Порошенко «приговором», но сегодня Зе-команда голосует с Петром Алексеевичем в унисон. Говорил, что для прекращения конфликта в Донбассе «надо просто перестать стрелять», но Киев все так же саботирует мирное урегулирование.

Радикалы чувствуют полную безнаказанность и диктуют власти свою повестку. Яркий и свежий пример — развязка дела активиста Сергея Стерненко. Бывший лидер одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»1 убил человека. В итоге Стерненко признали потерпевшим, а подозрение «вручили» убитому.

Ситуацию прокомментировал адвокат Андрей Портнов, представляющий интересы супруги «подозреваемого». Он отметил, что в Службе безопасности Украины стесняются вручить его команде подозрение мертвому человеку.

«Вы почему скрываетесь от адвокатов, не отвечаете на ходатайства, не берете трубку и не даете им текст объявленного погибшему подозрения? Не хотите выглядеть всем своим СБУ идиотами, когда мы это опубликуем и проведем через открытый судебный процесс или просто потому что очень тупой?» — отметил Портнов.

Колониальная зависимость Украины от США только усилилась. Без санкций Вашингтона Киев не способен принимать мало-мальски значимые решения. Кадровую политику украинского правительства определяют за океаном. Этим обстоятельством легко объяснить вялую реакцию Зеленского на так называемые «пленки Байдена». На записях экс-президент Украины Петр Порошенко общается с американским вице-президентом.

Петр Алексеевич отчитывается о проделанной работе (безосновательном увольнении Генпрокурора Шокина), выпрашивает кредит МВФ, согласовывает кадровые перестановки в правительстве.

«Джо, у меня есть хорошая новость для Вас. Вчера, а точнее это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку», — хвастается Петр Алексеевич.

И робко предлагает на должность Генпрокурора Юрия Луценко. Конечно, если «большой друг Украины» не против.

По общему мнению юристов (не считая юристов самого Петра Алексеевича), в действиях Порошенко безусловно есть признаки государственной измены и других преступлений.

Известный адвокат Елена Лукаш полагает, что в действиях Порошенко усматриваются целых четыре состава преступления. Но вряд ли «пленки Байдена» будут использованы Зе-командой. Потому что Владимир Александрович ничего не сделал для выхода Украины из-под внешнего управления. Так что на вопрос о перспективах предшественника в свете «пленок Байдена» Зеленский ответил туманно.

Да и в целом президент Украины не блеснул. В основном он старался уклониться от прямых ответов. Например, на вопрос о дискриминации русскоязычного населения Владимир Александрович ответил, что недавно имел беседу с главой правительства Венгрии Орбаном. Мол, у нас и венгерское национальное меньшинство есть. В целом языковой вопрос политик назвал «искусственным».

«Зеленский в очередной раз подтвердил мое мнение о нем: хороший, но слабый, несмелый, запутавшийся человек, ходячая иллюстрация поговорки «не по Сеньке шапка», — пишет в своем Telegram-канале журналист Юрий Ткачев.

По его мнению, Зеленскому пора уходить в отставку.

Для журналистов, задавших президенту неприятные вопросы, эта история получила неприятное продолжение. Одним из таких «смельчаков» оказался журналист издания «Шарий.net», спросивший о причинах предательства избирателей и потакания радикальным элементам. День спустя украинские правоохранители «реанимировали» уголовное дело против известного блогера Анатолия Шария девятилетней давности.

«Вчера Офисом президента дано распоряжение выписать новое подозрение гражданину Шарию. Новое подозрение — по делу… 2011 года, когда Шарий, по мнению следствия, сделал в полиции неправдивое заявление», — пояснил блогер в своем Telegram-канале.

Полезла на рожон и журналистка канала NewsOne Диана Панченко. Она поинтересовалась у Зеленского, чем он отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Глава Украины ответил, что отличается «всем».

Что ж, может и так. Тем не менее, Зеленский продолжает и углубляет «дела Петровы» практически по всем направлениям. А на следующей день канал NewsOne решили проверить вне плана.

«21 мая Национальный совет принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (спутниковый телеканал «NewsOne»), г. Киев. Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти», — сообщает канал «Эспресо».

В общем, не понравился Зеленскому вопрос от NewsOne.

1 Организация запрещена на территории РФ.