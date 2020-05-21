Победитель конкурса «Хорошие новости России» рассказала о важности добрых поступков

Санкт-Петербург, 21 мая. Хорошие дела необходимо предавать огласке, так как это побуждает других людей к хорошим поступкам, такое мнение выразила корреспондент газеты «Выборг» Маргарита Захарова во время онлайн-эфира на тему «Хорошие новости России» в Медиагруппе «Патриот».

Напомним, что Маргарита Захарова стала одной из победительниц конкурса «Хорошие новости России». Жюри оценило ее статью «Выборгский ресторатор обеспечил врачей бесплатными обедами».

«Я совершенно случайно была в поликлинике нашего города и увидела, что предприниматель привозит продуктовые наборы врачам», — говорит журналист.

По ее словам, так один из предпринимателей решил поддержать медиков в непростой ситуации. Как подчеркивает Захарова, он это делал не ради известности. При этом журналист отметила, что о хороших делах стоит рассказывать, так как это побуждает остальных совершать добрые поступки. Она говорит, что за последнее время многие жители Выборга стали заниматься волонтерской деятельностью.

«Порадовало, что очень много людей записались в ряды волонтеров, ходят по пожилым людям, приносят им продукты», — рассказывает корреспондент газеты «Выборг».

Захарова говорит, что это очень самоотверженный труд, так как люди рискуют своим здоровьем, но помогают более нуждающимся.

«В основном помогает молодежь. Не вся такая молодежь бестолковая», — подчеркивает Маргарита Захарова.

Она говорит, что на фоне пандемии с улиц Выборга исчезли пьяные финны.

«Полностью исчезли пьяные финны. С точки зрения туризма Выборг скучает даже по пьяным финнам, но с точки зрения красоты, хотелось бы, чтобы иностранцы вели себя красиво», — рассказывает Захарова.

По словам журналиста, несмотря на пандемию, в Выборге активно занимаются благоустройством города.

«Обустраивается Парк Победы. Предполагалось, что к 9 Мая уже сделают, но сроки чуть перенесли. Высаживаются цветы, реставрируются дома и объекты культурного наследия. Парк Монрепо — тоже реставрация и благоустройство. Там высаживают кусты и сады», — поделилась корреспондент местного издания.

Маргарита Захарова говорит, что иностранные туристы, прежде всего финны, очень довольны посещением Выборга и отмечают его красоту.

«Может быть сожалеют, что Выборг не к Финляндии относится. Но ведут себя прилично», — резюмирует журналист.

Напомним, что конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом ФАН. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования. К участию в большом конкурсе «Хорошие новости России» принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в российских СМИ или социальных сетях в период с 1 января по 7 июня 2020 года.