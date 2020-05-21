Депутат Пилюс рассказала, какую проблему вскрыл скандал с тульской «медсестрой в бикини»

Санкт-Петербург, 21 мая. Скандал с тульской медсестрой, надевшей бикини под костюм, вскрыл другую проблему — в каких условиях работают врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, заявила депутат Государственной думы РФ Наталья Пилюс в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Парламентарий сообщила, что медсестру только пожурили за внешний вид, но пообещала узнать, какое именно наказание получила девушка, о котором говорят в СМИ. Пилюс поблагодарила журналистов, которые позитивно преподнесли новость о работающей в прозрачном костюме медсестре и не набрасывались на девушку.

По ее мнению, этот инцидент — повод задуматься, в каких условиях работают сотрудники системы здравоохранения, которые находятся на передовой в борьбе с эпидемией COVID-19.

«Безусловно, это повод задуматься, в каких условиях работают медсестры, подумать, какую одежду нужно сделать, чтобы было удобно, комфортно, нежарко, и работать в костюмах, в которых они проводят несколько часов в день», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова депутата.

Ранее в Сеть попали снимки тульской медсестры, у которой под защитным костюмом было только бикини. Губернатор Тульской области Алесей Демин поддержал сотрудницу медучреждения и, лично связавшись с ней, поблагодарил за работу. Никаких санкций к медсестре не применяли. По мнению тульского губернатора, медработники заслуживают слова благодарности, а не порицаний за внешний вид.