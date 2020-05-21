حصاد أخبار ليبيا ، 21 مايو: أظهر المسماري أدلة دامغة على مشاركة تركيا العسكرية في الشؤون الليبية ، وأصبح معيتيقة أرضًا لتدريب المرتزقة من سوريا

ليبيا ، 21 مايو: أظهر الجيش الوطني الليبي أدلة على مشاركة تركيا العسكرية في الأزمة الليبية ، ووصفت المنظمة السورية أردوغان بالسبب الرئيسي لزعزعة استقرار ليبيا ،ناقش وزراء الخارجية الروس والأتراك الأزمة في ليبيا ، أنشأ المسلحون أرضية لتدريب المرتزقة السوريين في معيتيقة.

أظهر المسماري أدلة لا تقبل الجدل حول التدخل العسكري التركي في الشؤون الليبية

أظهر المسماري عدة تسجيلات فيديو من كاميرات مثبتة على ناقلة جند مدرعة تركية من طراز كيربي ، والتي استولى عليها الجيش الوطني الليبي.

يعتبر نشطاء حقوق الإنسان السوريون أردوغان السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في ليبيا

أعلنت منظمة المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دور تركيا المدمر في حل الأزمة الليبية.

لافروف و جاويش أوغلو يناقشان الوضع في ليبيا وسوريا

ناقش وزيرا خارجية روسيا وتركيا سيرجي لافروف ومولود جاويش أوغلو عبر الهاتف القضايا الليبية الداخلية. كان الحوار بين الوزراء استمراراً للتبادل الروسي التركي في الآراء حول استقرار ليبيا.

تحولت قاعدة معيتيقة الجوية إلى ساحة تدريب للمرتزقة السوريين

يقوم مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بتدريب المرتزقة السوريين على تشغيل ACV-15 التركية والمعدات العسكرية الأخرى. يتم التدريب في مطار معيتيقة، وتم تحويله إلى قاعدة عسكرية.

حكومة الوفاق الوطني تختبئ خلف حفتر موضحة رفض الهدنة

بحسب حكومة الوفاق الوطني الليبي ، فقد تم التظاهر بأن وقف إطلاق النار في البلاد كان محاولة لإنقاذ قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من الهزيمة.

الاتحاد الإفريقي يلاحظ تصعيد الأزمة الليبية وسط التدخل التركي

أعرب فريق الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه تجاه تفاقم الأزمة داخل ليبيا وسط مشاكل أمنية جديدة ومعارك مستمرة في ليبيا.