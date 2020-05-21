Работавшую в бикини медсестру поддержал тульский губернатор

Москва, 21 мая. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру областной больницы, прославившуюся после появления в палате больных в прозрачном защитном костюме, под которым было только нижнее белье. Об этом тульским «Вестям» сообщила главный врач больницы Анна Савищева.

Медсестра пришла в палату к пациентам с коронавирусом в прозрачном защитном костюме, надетом прямо поверх спортивного нижнего белья. Девушка решила не надевать другую одежду под защитный комбинезон, поскольку в нем очень жарко. При этом она никак не ожидала, что костюм окажется настолько просвечивающимся.

По словам Савищевой, никаких санкций в письменном виде к прославившейся на всю страну медсестре не применяли.

«И я могу сказать больше: как только ее фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», — рассказала она.

Савищева добавила, что девушка продолжает работать в больнице.

«Это — хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне», — подчеркнула главврач.

Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета - https://t.co/KnUSSz0Ac1 pic.twitter.com/WCE9F2w33L — Тула Активная (@tulactive) May 19, 2020

Отметим, почти сразу после появления снимка медсестры в Сети, в городском комитете по здравоохранению сообщили местным СМИ, что «к нарушившей требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания». Разъяснительную беседу провели и с руководством больницы, напомнив о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Многие эксперты и простые россияне вступились за девушку. В частности, в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Виталий Милонов выступил категорически против наказания медсестры из Тулы. По его словам, «никакие дисциплинарные методы воздействия на девушку точно накладывать нельзя».

В то же время собеседник ФАН раскритиковал пациентов, сделавших снимок медсестры и выложивших его в Сеть. По его мнению, нужно было войти в положение медперсонала, который работает на износ ради здоровья жителей Тулы.

Депутат Заксобрания Ленобласти Валерия Коваленко в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» выразила мнение, что медсестру не нужно наказывать. При этом, как считает депутат, эта история с тульской медсестрой показала, что медперсонал нужно обеспечить вентиляцией и костюмами, в которых будет удобно работать.