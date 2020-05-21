Галкин и Пугачева сняли пародийный клип о проблемах сохранения фигуры на карантине

Москва, 21 мая. Пародист и музыкант Максим Галкин снял на самоизоляции клип и выложил его в своем Instagram. В нем снялся он сам, а также его супруга, певица Алла Пугачева.

Он посвятил клип проблем сохранения фигуры в условиях карантина. Демонстрируя кадры перекуса у холодильника, он спел пародийсный кавер на «Арию Мистера Икс».

«Снова туда, где обедаю я. Потом на диван, снова что-то жуя. Тортик, пельмени, еще картофан — и вот подо мною треснул диван! О сколько же можно людям дома сидеть? Целыми днями незаметно толстеть. Когда все закончится, словно дурман, я сразу пойду в ресторан! А сейчас выйти в свет так сложно. Люди стали так осторожны», — пропел Галкин.

Затем в клипе его герой занялся спортом и рассказал о трудностях жизни в условиях карантина. Ролик набрал почти два миллиона просмотров и получил множество восторженных комментариев. Поклонников Галкина очень порадовало, что даже на самоизоляции он продолжает заниматься творчеством.

Напомним, что в начале мая Галкин показал домашнюю дискотеку, которую во время самоизоляции устроили его супруга, звезда российской эстрады Алла Пугачева, и их дети — двойняшки Лиза и Гарри.

В своем Instagram шоумен опубликовал ролик, в котором можно увидеть энергично танцующую маленькую Лизу, похожего на профессионального диджея Гарри, а также саму Пугачеву, которая сидя в кресле напевает, как выразился Галкин, «музыкальную тарабарщину».