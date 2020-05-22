Коронавирус разделил партии в России на работяг и популистов

Российские политические партии по-разному используют повестку борьбы с коронавирусом в подготовке к избирательным кампаниям 2020 и 2021 годов — к такому мнению пришли аналитики Центра развития политического капитала (ЦРПК). В распоряжении Федерального агентства новостей оказался анализ ЦРПК по деятельности партий в период пандемии. Из него видно, как одни политические силы страны показали реальную работу в условиях кризиса, а другие попытались воспользоваться коронавирусом, чтобы набрать популистские очки.

«Для проведения анализа ЦРПК выбрал 13 ведущих политических партий России на основании их активной партийной, законотворческой работы, событийной деятельности, медиа-активности в контексте коронавирусной повестки», — рассказали аналитики.

В исследование были включены как парламентские партии, так и те, что не представлены в Госдуме, но активно участвуют в политической повестке страны.

«Единая Россия» поддерживает НКО, медиков и добровольцев

В разгар всеобщего перехода в онлайн-формат «Единая Россия» готовится запустить цифровую платформу для дистанционного проведения праймериз. В партии обещают многоуровневую систему защиты личных и персональных данных и хранение информации в отдельной системе идентификации, связанной с сайтом госуслуг.

Во время пандемии «Единая Россия» во главе с Дмитрием Медведевым выдвинула ряд предложений по поддержке НКО, например отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом. Добилась введения моратория на штрафные санкции за неиспользование госконтрактов в полном объеме и за неполную отчетность по соглашениям на получение субсидий и грантов. По инициативе единороссов принят федеральный закон, который вводит для НКО мораторий на взимание пеней, штрафов за просрочку платежей по уплате ЖКУ и на блокировку расчетных счетов.

На базе партии во всех субъектах РФ созданы волонтерские центры для помощи населению. Волонтеры передают новые автомобили медицинским учреждениям, мобильные телефоны медикам, средства защиты и дезинфекции нуждающимся. Федеральные, региональные, муниципальные депутаты партии принимают меры поддержки бизнеса, перечисляют свои месячные зарплаты на приобретение средств защиты, записываются в ряды добровольцев, помогают местным приютам для животных.

«Объединились все, как в военное время, — прокомментировала в интервью ФАН депутат «Единой России» Раиса Кармазина. — Борьба с коронавирусом стала невидимой войной, поэтому здесь любая помощь, которую организуют в такое непростое время, очень правильная и нужная. Я считаю, что партия принимает верные решения. Мы, например, перечисляем часть своих зарплат».

В Госдуме был принят большой пакет мер поддержи граждан и бизнеса, напомнила Карамзина. По ее словам, все это должно стать подспорьем к тому, что уже делается в стране для борьбы с коронавирусом.

В ЛДПР раздают студпайки и отказываются от ток-шоу

Повестка ЛДПР в период пандемии почти не изменилась, отмечают эксперты: партия просто адаптирует свои старые идеологемы под новые реалии.

«Тезисы, выдвинутые [лидером ЛДПР] Владимиром Жириновским в своем Telegram-канале по поводу мер, которые нужно предпринять в связи с распространением коронавируса, схожи с тезисами партии 20-летней и 30-летней давности», — говорится в исследовании ЦРПК.

В условиях пандемии либерал-демократы легко переключились на онлайн-работу с избирателями — этот метод они практиковали и раньше.

«Мы одни из первых изменили свою работу в связи с тем, что были введены ограничительные меры, — рассказал ФАН депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. — Были приняты меры, связанные с поездками в регионы, проведением различных мероприятий и встреч. Был введен запрет на участие наших депутатов в различных ток-шоу, потому что любое такое мероприятие — это повышение риска заболеть. Владимир Жириновский, когда эти меры вводил, оказался прав. Вот в КПРФ, например, депутаты ходили на ток-шоу, и несколько человек оказались на больничной койке с коронавирусом».

Законотворческую повестку партии аналитики считают резонансной. Так, Жириновский выступил с законодательной инициативой не принимать на работу тех, кто игнорирует прививки.

Кроме того, ЛДПР предоставляет студентам нескольких столичных вузов «студпайки от ВВЖ», передает в регионы медицинские маски, закупает средства индивидуальной защиты для медицинских организаций, с помощью флешмоба «Здоровая Россия» пропагандирует занятия физкультурой в условиях самоизоляции. Помогает партия и соотечественникам за рубежом, а также странам, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса.

«Считаю, что ЛДПР хорошо скорректировала формат своей работы в условиях пандемии, — добавил Нилов. — При этом оставалась активной, дееспособной, реально народной партией, не прекращая законотворческой процесс».

КПРФ застряла между критикой и безответственностью

Коммунистам пришлось провести первую в истории России интернет-маевку и перевести часть своих совещаний в онлайн-формат. Но до последнего они оставались партией, которая дольше других игнорировала карантинные меры: экономический форум в Орле на 300 человек, совместное празднование юбилея Ленина, уличные мероприятия 1 и 9 мая возмутили аналитиков.

«Это нарушение всех мер самоизоляции, профанация смыслов. Эти огульные обвинения всех во всем на грани дремучей конспирологии... КПРФ сильно деградировала», — прокомментировал действия партии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он отметил странную критику «Единой России» со стороны коммунистов: в начале пандемии единороссы передали в фонд помощи врачам часть своего бюджетного финансирования, на что в КПРФ заявили, что именно партия власти и должна отдавать деньги, а коммунисты этого делать не будут.

«Меня это настолько покоробило!..» — признался собеседник ФАН.

О безответственности коммунистов говорит и директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев.

«Технологи КПРФ решили поиграть на модной теме ковид-диссидентства. Есть значительное число людей, которые считают, что карантинные меры чрезмерны. Коммунисты попытались присоединиться к этому тренду», — констатировал он.

Но одно дело, когда ты «диссидентствуешь» в своих заявлениях или текстах, и совсем другое — когда ты выражаешь это действием, игнорируя предписания, и, например, идешь на митинг, потому что тебе все равно, добавил Чадаев.

«Здесь та же ситуация, с которой столкнулись во Владикавказе: на митинге борцов с COVID-19 перезаражалось много людей, и Северная Осетия резко просела по показателям больных на душу населения, — отметил политолог. — Идеологически такая позиция еще имеет право на жизнь, но организационно это, конечно, безответственно».

Отдельных проектов по противодействию коронавирусной инфекции КПРФ также не разработала, отмечают аналитики ЦРПК.

«Пока речь идет только об оказании волонтерской помощи жителям», — говорится в исследовании.

При этом коммунисты уже были пойманы на ряде популистских предложений в духе «все отнять и поделить». Так, фракция КПРФ в Мосгордуме потребовала выплатить всем жителям столицы по 20 тысяч рублей, за счет города оплатить коммунальные услуги до 31 декабря и до той же даты приостановить выплаты граждан по кредитам.

Неясно лишь, почему Компартия остановилась на конце года, недоумевают эксперты ФАН. С тем же успехом она могла бы потребовать списать вообще все кредиты для москвичей и пожизненно отменить для них плату за ЖКХ — на зависть остальной стране.

По мнению аналитиков, своей жесткой риторикой на тему «антинародности» принимаемых властью ограничительных мер коммунисты не выиграют — нужна содержательная повестка.

Добавим, что политические единомышленники парламентской партии, «Коммунисты России», пару раз отметились митинговой активностью в период пандемии, подвергая угрозе здоровье граждан и снижая свой политический вес.

«Справедливая Россия» предлагает награждать врачей

Свои законодательные инициативы предложили и справедливороссы, однако эксперты ЦРПК считают, что они лишь «интегрируют наработки других партий, не ведя реальной работы».

Среди идей «Справедливой России» — послабление по налогам и аренде для бизнеса, бюджетные выплаты безработным до 70% прежнего заработка, повышенные выплаты медикам и страхование их жизней, ограничение наценки на важнейшие лекарственные препараты и освобождение от НДС производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий на время пандемии.

Кроме того, лидер партии Сергей Миронов обратился к президенту России с предложением учредить государственную награду «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией».

«Все депутаты нашей фракции поддержали инициативу Сергея Миронова передать свою зарплату за апрель медицинским работникам, оказывающим помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции, — рассказал ФАН депутат Госдумы Александр Ремезков. — Я направил свое денежное вознаграждение за апрель в помощь тюменским и курганским медикам, участвующим в борьбе с пандемией COVID-19, организовал закупку и передачу средств индивидуальной защиты в больницы. Мои помощники и активисты региональных отделений партии доставили продуктовые наборы десяткам пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, гражданам, которые сегодня особенно нуждаются в поддержке».

Самоизоляция геймеров и ноутбуки для школьников

Остальные политические объединения России действуют в целом по схожему сценарию: запускают волонтерские программы, помогают малоимущим, раздают маски и антисептики, поддерживают медиков, публикуют рекомендации по самоизоляции и карантину, консультируют работников, работодателей и представителей бизнеса.

И все же эксперты ЦРПК отмечают, что большинство партий скорее работают в теории, чем доходят до практической помощи людям. Чаще всего централизованной работы по преодолению коронавируса в таких партиях нет, региональные отделения или отдельные политики самостоятельно помогают людям.

Интересными форматами выделяется «Партия Роста» с онлайн-митингом в поддержку бизнеса «Мы хотим работать!». Фонд под эгидой партии подарил школьникам ноутбуки для дистанционного обучения, а один из политиков передал в больницу Новороссийска два аппарата ИВЛ.

В свою очередь, «Партия прямой демократии» призвала геймеров соблюдать режим самоизоляции и опубликовала на сайте образец объяснительной записки на случай злоупотребления полномочиями сотрудниками полиции.

«Меня приятно удивила эта «партия танчиков», — рассказал политолог Алексей Мартынов. — Они активно начали помогать, сделали много полезного бескорыстно. Независимо от того, есть у вас финансирование из бюджета или нет, всегда можно что-то сделать — было бы желание. А кто-то пытается на пандемии набить дешевые популистские очки, и это приносит обратный эффект».

Почти все российские партии представили те или иные проекты инициатив, отмечают аналитики ЦРПК. Но по последним экспертным опросам, людей привлекают реальные дела партий: помощь медицинским организациям, закупка продуктов и медицинских масок — нежели «полумистические высказывания, направленные на поддержание имиджа и набор политических очков».