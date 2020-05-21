Победитель малого конкурса «Хорошие новости России» рассказал, на что потратит призовые

Санкт-Петербург, 21 мая. Победитель малого конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» Юрий Кремнев в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, на что потратит денежный приз.

По итогам недельного голосования, длившегося с 12-го по 18 мая, Кремнев со своей публикацией «У деревни Кирово…» получил 56% голосов и стал победителем конкурса. В статье рассказывается, как жители Казахстана обратились в администрацию Псковского района с просьбой установить место захоронения их родственника, погибшего в марте 1944 года во время освобождения псковских земель от фашистов, и спустя некоторое время приехали на братское захоронение в деревне Кирово, где покоится их предок.

По словам журналиста, во время написания материала он нашел большое количество участников Великой Отечественной войны, память о которых должна быть увековечена. Кремнев констатировал, что у него не было сомнений, куда направить призовые деньги.

«На эти средства оплачу работы по увековечиванию [памяти] тех бойцов, которых нашел вместе с казахом», — сказал автор публикации.

На вопрос, почему за его работу проголосовало огромное количество людей, предположил, что материал впал в душу читателей. Кроме того, журналиста, по его словам, поддержали друзья, которые оставляли свои голоса за него.