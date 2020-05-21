Ресторатор оценил инициативу о штрафах за музыку по ночам

Москва, 21 мая. Ресторатор Дмитрий Соколов считает, что предложенная сенаторами инициатива наказывать бары за шум по ночам, можно больно ударить по заведениям.

Эксперт добавил, что жильцы соседних домов просто начнут вымогать деньги у рестораторов. Соколов призвал обдумать последствия таких новшеств.

Он считает, что нельзя наказывать заведения, которые сделали хорошую звукоизоляцию. Но даже в такой ситуации находятся недоброжелатели, что жалуются в полицию.

«Я не против инициативы, но если ее делать, то делать по уму», — заключил Соколов, его слова передает издание «360».

Депутат Госдумы Вадим Соловьев разделяет мнение Соколова. Он заявил, что новую поправку о штрафах принимать не стоит. Парламентарий добавил, что на правоохранителей должна быть возложена функция вести профилактическую работу.

Не все нарушения приводят к штрафу. В административном кодексе прописано и так много штрафов за различные нарушения, резюмировал Соловьев.