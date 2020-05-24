До конца приема заявок на большой конкурс «Хорошие новости России» осталось две недели

Прием заявок на участие в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» заканчивается в 23 часа 59 минут 7 июня 2020 года. Не упустите возможность побороться за денежные призы в размере 100 тысяч рублей!

К участию в конкурсе «Хорошие новости России» принимаются авторские материалы или циклы материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период с 1 января по 7 июня 2020 года включительно. Заявки от потенциальных участников, являющихся гражданами РФ, принимаются на почту goodrussia@riafan.ru вместе с заверенными копиями их материалов либо ссылками на публикации и эфиры, если они доступны в сети Интернет. Основные требования к материалам, присылаемым на конкурс, просты: они должны быть эксклюзивными, освещающими позитивную повестку, раскрывающими глубину темы, формирующими в общественном сознании чувство гордости за нашу страну и ее народ.

Параллельно с приемом заявок конкурсная комиссия в составе профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей формирует из поступающих материалов лонг-листы претендентов на победу в конкурсе в каждой из номинаций. Их всего пять: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». От одного автора на конкурс принимается одна работа (это может быть статья, серия публикаций, сюжет, цикл программ) в одну из рубрик.

С 8-го по 14 июня 2020 года экспертное жюри сформирует шорт-листы номинантов на победу в каждой из пяти номинаций. С 15 июня до 23 часов 59 минут 28 июня на сайте Федерального агентства новостей будет проходить публичное онлайн-голосование за победителей большого конкурса «Хорошие новости России». При этом все финалисты конкурса обязуются размещать информацию и ссылку на онлайн-голосование на своих интернет-ресурсах.

Итоги большого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены 29 июня 2020 года. Дипломы победителей конкурса «Хорошие новости России» и денежные призы в размере ста тысяч рублей получат авторы материалов, набравших наибольшее количество читательских голосов в каждой рубрике. Кроме того, конкурсная комиссия присудит специальный приз жюри. Его обладатель также получит сто тысяч рублей.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно уточнить по телефону 8 (981) 722-50-09 или по почте goodrussia@riafan.ru. С Положением о конкурсе «Хорошие новости России» и заявкой можно ознакомиться здесь.

Напомним, параллельно с большим конкурсом «Хорошие новости России» ФАН проводит одноименный малый конкурс, итоги которого подводятся дважды в месяц по вторникам. В нем региональные журналисты борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей с небольшими информационно-аналитическими материалами позитивной тематики. Номинанты выбираются среди заявок, поступающих на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из числа материалов, отмеченных конкурсной комиссией, которая отслеживает работу региональных СМИ. После этого в течение недели на сайте ФАН проходит онлайн-голосование за лучшую из десяти представленных на конкурс журналистских работ. Первое, второе и третье места и соответствующие им денежные призы распределяются между номинантами, чьи материалы набрали больше всего голосов читателей. Подробности — здесь.

Приглашаем к участию в конкурсе ФАН, целью которого является поощрение авторов, освещающих позитивную повестку.