Аббас Джума осудил Минобороны Турции за открытое нарушение закона и вторжение в Ливию

Журналист-международник Аббас Джума в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал выступление министра обороны Турции Хулуси Акара, который открыто заявил о военной поддержке террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он раскритиковал доклад панели экспертов Организации Объединенных Наций, в котором сотрудников ЧВК «Вагнер» безосновательно обвинили в присутствии на территории североафриканского государства и поддержке сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Многочисленные поклонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его османской мысли, безусловно возразят, мол не только Турция присутствует в Ливии, там выступают Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и, наконец, Россия. Говоря о последней, конечно же, поклонники Эрдогана вспомнят о пресловутом конфиденциальном докладе экспертов ООН, которые «нашли» в Ливии ЧВК «Вагнер». Однако забыли предъявить доказательства этой «находки». Мы так и не увидели ни фото, ни видео, ничего внятного, кроме заверений неизвестных нам экспертов о том, что ЧВК «Вагнер» в Ливии «абсолютно точно есть, а сомневаться в этом — дурной тон»», — заметил корреспондент ФАН.

Он подчеркнул, что спикер ЛНА Ахмад Мисмари, не в пример группе экспертов ООН, открыто заявил о вмешательстве Анкары в ливийский кризис, а главное — предоставил фактические свидетельства:

«Почему эксперты Организации Объединенных Наций не сделали такого же обзора, как сделал Мисмари — непонятно. Хотелось бы, конечно, чтобы к представленным обвинениям прилагались доказательства. Именно так сделал генерал Мисмари, который показал огромное количество наглядных свидетельств, видеороликов и фотографий, того, как турецкая техника и солдаты направляются из Турции в Ливию, нарушая оружейное эмбарго. Все задокументировано».

Джума напомнил о поразительных масштабах турецкого военного контингента, дислоцированного в Ливию, и осудил руководящее звено страны за неприкрытое бахвальство нарушением международного законодательства.

«По словам Мисмари, полторы тысячи военнослужащих турецкой армии, не наемников, хотя сотрудники ЧВК SADAT там тоже есть, находятся сегодня в Триполи. Еще две с половиной тысячи солдат готовятся к отправке в Ливию. Больше 15 тысяч сирийских боевиков переброшены через Стамбул в Ливию, и вместо того, чтобы молчать и делать вид, что Турция уважает ООН и достигнутые в рамках Организации договоренности, министр обороны Хулуси Акар хвастается на весь мир, мол, посмотрите, как мы переломили игру, как наша помощь ПНС перевесила чащу весов на сторону триполитанских властей и так далее, и тому подобное», — возмутился он.

В заключение журналист добавил, что не считает возможным в подобных условиях тратить время и внимание на низкосортные и ничем не подкрепленные спекуляции по поводу «вмешательства» РФ в Ливию.