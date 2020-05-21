Историк объяснил, почему англичане не хотят вскрывать «Титаник»

Москва, 21 мая. Историк Евгений Несмеянов рассказал, почему многие англичане против вскрытия «Титаника» и подъема на поверхность оборудования лайнера.

Экспедиция к «Титанику», затонувшему в апреле 1912 года в Атлантическом океане, намечена на лето этого года. Во всем мире разгорелись споры о том, стоит ли «тревожить» корабль. Особенно протестуют жители Великобритании.

«Они утверждают, что «Титаник» — это могила и ее грабить нельзя», — рассказал Несмеянов, его слова передает телеканал «360».

Однако другие настаивают, что ученые открывали даже гробницы, которые были нетронуты тысячелетиями. Главное — это воссоздать полную картину катастрофы и извлечь уроки.

Как пишут американские СМИ, специалисты хотят найти телеграф, через который поступил сигнал тревоги. Однако из-за коронавируса экспедицию, возможно, придется отложить. К тому же, инженеры пока не достроили необходимую аппаратуру.

Погружение на глубину, где находится «Титаник» может стоить не менее пяти миллионов долларов. Но артефакты пролежали под водой больше столетия. Скептики считают, что оборудование давно пришло в негодность.

Грандиозный лайнер «Титаник» совершил свой первый и последний рейс, несмотря на то, что ходовые испытания были пройдены лайнером блестяще. Инженеры называли крупногабаритный пароход непотопляемым.

Однако столкновение с айсбером было фатальным для «Титаника», он забрал с собой на дно более 1,5 тысячи человек, спаслись только 700.