Депутат Коваленко сравнила негатив о России в западных СМИ с новой холодной войной

Санкт-Петербург, 21 мая. Объем негатива о России в журналистских материалах западной прессы похож на новую холодную войну. Такое мнение высказала депутат Заксобрания Ленобласти Валерия Коваленко во время онлайн-эфира на тему «Хорошие новости России» в Медиагруппе «Патриот».

Модератор дискуссии гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев поинтересовался у Коваленко, почему, по ее мнению, в западных СМИ столько негатива о России. В частности, он попытался найти хоть какой-то позитив о Ленинградской области, но этого так и не получилось.

«Вам не кажется, что это, возможно, новая холодная война? У нас тоже, если мы смотрим Первый канал — у нас все хорошо, на Западе все плохо. Но в то же время, я общаюсь с жителями других стран, и они позитивно к нам относятся», — ответила депутат.

В подтверждение своих слов она вспомнила о конкурсе рисунков «Дельфины. Люди. Море», участие в котором приняли более 500 работ из Казахстана, Германии, Финляндии.

«Пандемия пандемией, но народное творчество, народную дипломатию не отменяли. Люди счастливы, что проводят такой конкурс. Конкурс вышел на международный уровень», — добавила она.

Зубарев напомнил, что ФАН уже два года проводит конкурс «Хорошие новости России», и пригласил поучаствовать в нем всех журналистов Ленинградской области.

«Вы делаете очень хорошую вещь. Мы сами заметили, что пресса становится негативнее, и найти позитивную новость очень сложно. Люди устали от негатива. Люди хотят позитива. Начинают отписываться от новостных групп в соцсетях, где в основном идет негатив. Мы соскучились о чем-то хорошем, вечном, нравственном», — отметила Коваленко.

При этом она добавила, что сейчас есть много организаций, которые оказывают нуждающимся помощь и работают без каких-либо грантов. К примеру, в Выборгском районе в поселке Советский работает слаженная команда, которая развозит продукты. Вместе с ними и глава поселковой администрации развозит продукты ветеранам и всем нуждающимся. При этом депутат посетовала, что об этом никто не пишет.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом ФАН. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.

Оперативный конкурс, в котором борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тыс. рублей информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ, проводится дважды в месяц.

К участию в большом конкурсе «Хорошие новости России» принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в российских СМИ или соцсетях в период с 1 января по 7 июня 2020 года.

Целью конкурса «Хорошие новости России», итоги которого ФАН будет подводить уже в третий раз, является поддержка журналистов и блогеров из регионов РФ, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране. Итоги будут объявлены 29 июня 2020 года. Дипломы победителей конкурса «Хорошие новости России» и денежные призы в размере 100 тыс. рублей получат авторы материалов, набравших наибольшее количество читательских голосов в каждой рубрике. Кроме того, конкурсная комиссия присудит специальный приз жюри. Его обладатель также получит 100 тыс. рублей.