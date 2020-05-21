«Турку не верь»: как Эрдоган перебрасывает сирийских наемников в Ливию

«Эродоган! Я шайтан!» — «Эродоган — о, Сатана!»… Слыша эти «кричалки» на митинге в Бенгази, было совсем не трудно догадаться, кого имеют в виду шейхи племен в белоснежных одеждах и молодые люди в модных джинсах. Турция… Страна, претендующая на некую «ведущую роль» в регионе и, с позволения так называемого «международного сообщества», поддерживающая террористический режим Триполи…

Но начнем мы этот материал не с январского митинга, а с нынешней пресс-конференции Ахмада Мисмари — главы пресс-службы Ливийской Национальной Армии — предоставившего доказательства того, что Турция ведет себя не совсем сообразно ее политическому весу в Ливии. Если конкретнее — то главный ливийский военный журналист предъявил широкой общественности видео с борта турецкого бронетранспортера «Кирпи», захваченного бойцами ЛНА в ходе боев. И видео это беспристрастно демонстрирует весь «боевой путь» машины от турецкого порта Измир до самой ливийской столицы (видимо, экипаж забыл выключить видеорегистратор. Бывает…) Захватили этого «Ежа» — а именно так переводится с турецкого слово «Кирпи» — в районе авиабазы Митига. Той самой, одноименной с частной тюрьмой, где сидят и ждут освобождения Максим Шугалей и Самер Суэйфан. А захватив и ознакомившись с содержимым карты памяти, услышав голоса, поняли: ливийский диалект арабского языка очень сильно отличается от сирийского, иракского, катарского и прочих вариантов «араби»…. Что это значит? А значит это ровно то, что турки используют наемников. Вот так вот просто и страшно. Разница в произношении отдельных слов, в мирное время подчеркивающая богатство речи, в условиях войны стала доказательством военного преступления и того, что Турция плевать хотела на резолюцию Совбеза ООН по Ливии.

Впрочем, это не неожиданность. Еще осенью 2017 года мы с Олегом Блохиным, катаясь по самым жарким местам Сирии, пришли к выводу о том, что турки только ПОКА выступают нашими союзниками. Пройдет года полтора-два, и они «отстреляют» в Идлибе полевых командиров, а «бесхозных» бойцов переформатируют под свои задачи — курдские и, как выяснилось теперь, ливийские… Нынешняя ситуация в Ливии показала, насколько мы были правы!

А что там с «международным сообществом», спросите вы? А ничего!!! Оно «как бы не слышало» о том, что Палата Представителей Ливии, ливийский Парламент, заседающий теперь в Тобруке — единственная легитимная власть в стране. Потому, что была избрана всеобщим голосованием, а не назначена бородатыми людьми, делающими свою политику под черными знаменами с шахадой…

P.S. На том самом митинге в Бенгази, о котором я говорил выше, мы с Владимиром Маляновым уже видели этих бронированных монстров «Кирпи». А то, что Мисмари заявил об их наличии в Ливии только сейчас — не говорит ни о чем, кроме того, что Восточное Правительство Ливии сохраняло лицо и порядочность по отношению к Турции до тех пор, пока это было возможным.

P.P.S «Бабе не верь. Непьющему не верь. Турку не верь». (с) Петр Великий. Впрочем, про турков — это личное…