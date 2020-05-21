Коронавирус разбил мечту о кругосветке. ФАН-ТВ

Россияне отправились на парусном судне из Черногории на Мальдивы. Но из-за обостренной эпидемиологической ситуации по всему миру застряли у берегов Турции. Москвичка Дарья Башвинова всегда мечтала путешествовать и жить на лодке. 4 марта ее мечта начала воплощаться. Команда, состоящая из капитана, старпома, повара и двух путешественников, отправилась на яхте до Мальдивских островов. Однако все пошло не по плану.

«Изначально мы планировали дойти из Черногории до Мальдив за полтора месяца. Мы масштаб недооценили, потому что был куриный грипп, был свиной грипп, была Эбола — чего там только не было. Казалось, что это, в принципе, сейчас очередная шумиха, но оказалось, что это серьезная история», — признается Дарья.

Первое время, до закрытия портов, обновлять запасы еды и топлива удавалось. Из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру меры в странах ужесточались. В египетском порту власти начали измерять температуру. В порты Галиб и Марса-эль-Алам в Красном море команду уже не пустили. Россияне не отчаивались и продолжали искать открытый порт. Но у порта Джибути решили развернуться.

«До этого нам худо-бедно как-то удавалось затариться, а здесь, [в Джибути] прямо на подходе к порту, нас перехватил военный катер, причем мы не сразу поняли, что это военные, честно говоря, испугались. Начали уводить [судно] от порта вдаль. Я испугалась тогда сильно, потому что по ним не очень было понятно, что это военные», — вспоминает путешественница.

С едой долгое время были проблемы, а в какой-то момент продать топливо и воду отказались даже местные рыбаки. Это вынудило команду вернуться в Средиземное море. 4 мая Турция отказала во входе в порт, из-за того, что яхта ранее была в Египте, где осложненная эпидемиологическая ситуация. Есть становилось уже нечего, но выход нашелся.

«С едой проблем нет, потому что раз в неделю нам можно подходить к таможенному причалу, и агент привозит все по заказу. Когда мы уже возвращались, и когда уже была непростая ситуация с открытыми портами, покупали у местных рыбаков контрабандой по конским ценникам совершенно, но вариантов других не было», — рассказывает Дарья.

15 мая яхту все-таки пустили в турецкий порт Мармариса. До 29 числа команда должна находиться на карантине, зато теперь нет опасений от того, что можно остаться голодными и без топлива в открытом море.