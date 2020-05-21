Депутат Коваленко объяснила, почему наказали появившуюся в прозрачном костюме медсестру

Санкт-Петербург, 21 мая. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко считает, что угодившую в скандал тульскую медсестру не нужно наказывать. Об этом она рассказала в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению депутата, девушку наказали, поскольку главный врач боится получить наказание сверху, и поэтому решил применить к ней санкции. При этом Коваленко отметила, что сотрудница не получила ни штрафа, ни другого серьезного предупреждения.

По мнению Ковалевой, своих сотрудников всегда нужно защищать перед окружающими, при этом внутри коллектива можно пожурить специалиста.

«Когда я работала руководителем психологической службы, как бы у нас плохо не было в коллективе, но на стороне я всегда была на своих сотрудников и не давала их в обиду. А внутри организации могла поругать, но так чтобы это не вышло за стены», — сказала Коваленко.

При этом, как считает депутат, эта история с тульской медсестрой показала, что медперсонал нужно обеспечить вентиляцией и костюмами, в которых будет удобно работать.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области призвала с юмором относиться к этим новостям: «Российское чувство юмора должно присутствовать».