Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превращает Ливию в крупнейшую тренировочную базу террористов, представляющую серьезную опасность как для Севера Африки, так и для стран Европы. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич указал на разрушительные последствия агрессивной риторики Анкары. Ранее ЛНА продемонстрировала неопровержимые доказательства турецкого вмешательства в дела Ливии.

«В подбрюшье Европы мы видим совершеннейший правовой беспредел, когда Турция просто перебрасывает войска, вооружения и наемников в Ливию, превращая эту страну в потенциально очень тревожную горячую точку. Мы видим турецкое оружие, которое стреляет в Ливии», — заметил он.

Малькевич подчеркивает, что международные соглашения, принятые для стабилизации внутриливийской ситуации, нарушаются самым наглым образом.

«При этом резолюции Совбеза ООН по Ливии совершенно наглым образом нарушаются. Турецкие военнослужащие находятся там по этому формальному приглашению нелегитимного ПНС Сарраджа, еще большое усиление готовится прибыть туда», — продолжил член Общественной палаты.

Наиболее опасным моментом не только для Ливии, но и для стран Средиземного моря и Европы, стало огромное количество сирийских наемников, завербованных Турцией. Малькевич напомнил, что после бесчинств в Ливии эти бандиты не поедут домой заниматься мирными делами.