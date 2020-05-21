Ростовский депутат рассказала о снижении летальности от COVID и помощи жителям в регионе

Санкт-Петербург, 21 мая. Летальность от коронавируса в Ростовской области снизилась, уменьшилась и загруженность коечного фонда. Об этом рассказала председатель комитета регионального ЗакСа по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Во время обсуждения темы «Остались ли в России хорошие новости» она сообщила о последних позитивных тенденциях в регионе. По ее словам, этим они не исчерпываются.

В области активно развито волонтерское движение, и добровольцы регулярно помогают тем, кто из-за пандемии оказался в трудной жизненной ситуации. В один из волонтерских центров недавно пожертвовал средства игрок ФК «Ростов», член сборной России по футболу и бывший игрок «Зенита» Евгений Чернов.

Поддержка в регионе оказывается и врачам.

«Мы очень заботимся о врачах. Например, мы, депутаты регионального парламента, каждый, передали [медикам] машины с водителями, полностью заправленные, для того, чтобы врачей возили на плановые вызовы. Не к тем людям, у кого коронавирус или подозрение на него, а к тем, кому нужна плановая помощь. Например, у кого сахарный диабет, у кого-то другие хронические заболевания, и нужна консультация врача», — пояснила спикер.

В ходе обсуждения она также прокомментировала доминирование негативных новостей о России на Западе.

Стенякина отметила, что СМИ формируют общественное мнение, выполняя в том числе чей-то заказ, а РФ в современной политике является для некоторых государств воплощением зла.

Вместе с тем она привела пример, доказывающий, что РФ не всегда демонизируется за рубежом.