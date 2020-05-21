Трамп принял решение о выходе США из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе возглавляемой им страны из Договора по открытому небу и оговорился, что возобновление соглашения возможно.

Глава Белого дома подчеркнул, что между Вашингтоном и Москвой сложились «очень хорошие отношения». Однако российская сторона, по его мнению, якобы «не придерживается» условий соглашения.

«Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение», — сказал Трамп.

Договор по открытому небу, который подписали в 1992 году, предполагает, что его участники могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.

Выход из него может означать, что Вашингтон не станет продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

Как подчеркнул ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, попытки США представить выход из Договора по открытому небу как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.