«Калашников» попросил губернаторов открыть оружейные магазины

Гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов направил главам субъектов федерации письмо, в котором попросил открыть магазины, торгующие стрелковым оружием отечественного производства. Корреспондент Федерального агентства новостей ознакомился с текстом обращения: в нем указывается, что концерн включен Минэкономразвития в перечень системообразующих предприятий.

Крупнейшие оружейные заводы России приступили к производству продукции уже с 6 апреля, но так как магазины в регионах закрыты из-за пандемии, то продавать продукцию на отечественном рынке гражданского оружия негде.

Эксперты, опрошенные ФАН, высказались как за так и против подобной инициативы, а также назвали еще ряд проблем, помимо закрытия оружейных магазинов, с которыми сталкиваются производители этой продукции.

Закрытие торговли ведет к угрозе массовой безработицы и потере квалифицированных кадров в отрасли, утверждают в концерне «Калашников».

«В случае сохранения негативного сценария развития ситуации могут наступить последствия, которые приведут к значительному снижению объема производства и реализации продукции гражданского назначения предприятиями ОПК», — сообщается в письме.

В качестве аргумента Тарасов приводит данные, согласно которым большинство оружейных магазинов страны находятся не в людных торговых центрах, а в специально оборудованных помещениях. По мнению главы концерна, там есть все возможности обеспечить безопасность граждан и не допустить распространения коронавируса.

Известно, что в части регионов России оружейные магазины уже открылись. Как рассказали ФАН в концерне, в мае ситуация улучшилась.

«На сегодня открыты и функционируют 30–35% магазинов, по предварительному заказу без доступа покупателей в торговый зал работают примерно столько же магазинов. Еще 30–35% магазинов полностью закрыты», — сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Так, по-прежнему не работают магазины в Красноярске, Владивостоке, Новосибирске, Чебоксарах, Калининграде, Вологде и Санкт-Петербурге. В пресс-службе губернатора Вологодской области на запрос ФАН не ответили, а в пресс-службе главы Приморья затруднились сказать, так ли это.

ФАН связался с пресс-секретарем губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который сообщил, что оружейные магазины в регионе уже открылись.

«Такие магазины работают, как и многие другие торговые точки, с выполнением режима ограничения согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — ответили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для сотрудников продовольственных магазинов: им необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе.

Аргумент «за»

Проблема закрытия оружейных магазинов не является единственной для производителей этой продукции, убежден руководитель направления спортивного оружия проекта «Соратник» Максим Буров. В комментарии ФАН он пояснил, что до 31 мая прекращен прием в лицензионно-разрешительных отделах Росгвардии (ОЛРР).

«Согласно российскому закону, после покупки оружия его необходимо зарегистрировать в течение двух недель. Этим занимаются местные лицензионно-разрешительные отделы, которые выдают лицензии и ставят оружие на учет. Пока личные приемы приостановлены, — рассказал он. — Если владелец не зарегистрирует оружие в указанный срок, он будет нести административную ответственность. Проблему не решит и подача документов на регистрацию оружия через «Госуслуги», так как все равно необходима личная явка в ОЛРР».

По словам Бурова, еще одна проблема связана с закрытием тиров и стрельбищ, а также с изменением сезона охоты. Он убежден, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований уже можно было бы наладить работу таких организаций, а охотникам — разрешить охоту.

«Например, по сокращенному графику и с минимальным количеством людей, с обработкой поверхностей и проверкой состояния здоровья клиентов, — пояснил Буров. — Что касается охоты, то здесь пострадали не только сами охотники, но и органы местного самоуправления, которые недополучили в бюджет от пошлин за охоту. Понесли убытки и сотрудники охотничьих хозяйств, к которым также не пришли клиенты».

Аргумент «против»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, напротив, считает, что пока слишком рано открывать оружейные магазины. По его мнению, оружие все-таки не относится к товарам первой необходимости.

«Когда принималось решение о карантине и запрете деятельности предприятий и магазинов, исходили из необходимости обуздать коронавирус, из заботы о здоровье населения. Известно, что пока лекарства от SARS-CoV-2 нет. Поэтому самоизоляция остается единственным способом хоть как-то противостоять вирусу. Сейчас вряд ли надо бежать и открывать такие магазины», — объяснил депутат.

Основной проблемой, связанной с деятельностью концерна «Калашников» и в целом производителей оружия, являются санкции, закрытие зарубежного рынка, добавил парламентарий. По его словам, Госдума старается помочь отечественным оборонным предприятиям, однако открытие магазинов не отразится на ситуации в целом.

«Нужно понимать, что сейчас закрыта и весенняя охота. Поэтому даже если магазины откроются, потока покупателей не будет точно — это я вам говорю как многолетний охотник, — отметил Валеев. — В целом, вопросы открытия предприятий и торговых точек полностью отданы руководителям субъектов с учетом ситуации распространения COVID-19. В свое время эти решения будут приняты».

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.

По состоянию на 22 мая, в России было выявлено 326 448 случаев заболевания COVID-19 в 85 субъектах федерации. За все время пандемии зафиксировано 3249 летальных исхода от коронавируса. 99 825 зараженных жителей страны выздоровели.