Конкурс «Хорошие новости России» поставил вопрос о господдержке СМИ

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 21 мая состоялась онлайн-конференция, посвященная организованному Федеральным агентством новостей конкурсу «Хорошие новости России». В ней приняли участие региональные журналисты и политики.

Где найти позитивные новости?

Юлия Манойлова (Ежикова) из сетевого издания «Блокнот Ростов» написала заметку «Волка ноги кормят»: какие специалисты нужны работодателям во время кризиса», которая две недели назад заняла третье место в конкурсе «Хорошие новости России». По словам ростовской журналистки, писать о позитивных вещах и событиях не так уж и сложно, главное — уметь их видеть.

«У нас родились в зоопарке очаровательные лемуры, у них такие классные глаза, добрые-добрые. Когда не хватает хороших новостей, нужно обращаться к братьям нашим меньшим — они пушистые, приятные, они радуют», — рассказала о своем способе вдохновиться на написание хороших новостей призер конкурса ФАН.

Как заметила глава комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, в их регионе действительно немало хороших новостей. На юге России сейчас активно готовятся к приему гостей, ожидая снятия режима самоизоляции.

«Наши пляжи вас очень ждут! Не только Азовское море, но и пляжи на реке Дон, где прекрасные базы отдыха. На Павло-Очаковской косе люди на досках катаются, ловят волну. У нас очень вкусно кормят. Сейчас тепло, растет клубника. Ростов славится ресторанным и эногастрономическим туризмом. Помимо этого, Ростовская область уникальна тем, что здесь жили Чехов, Раневская, Шолохов. Можно приехать на неделю и провести с удовольствием это время. Очень много интересного!» — отметила Екатерина Стенякина.

Сейчас, по ее словам, заболеваемость коронавирусом в регионе растет, но все надеются, что самоизоляция и масочный режим скоро принесут свои плоды и ограничения снимут.

«Надеемся, что в июне все будет открыто, это самый оптимистичный прогноз. Но мы не унываем, ждем и готовимся», — сказала депутат ростовского областного парламента.

Екатерина Стенякина считает, что хорошим новостям нужно помогать быть опубликованными или показанными по ТВ. И конкурс, организованный ФАН, этому тоже способствует.

«СМИ — это четвертая власть, которая формирует наши представления о людях, о других странах, о мире. То, что на Западе пишут плохо про Россию — это элемент большой политики. Но простые люди не считают нашу страну воплощением зла. Я знаю историю, когда россиянка, уехавшая жить в Британию и родившая там дочь, привезла ее к нам. По возвращении домой девочка написала о том, как скучает по России и как ей тут нравится. Ее эссе было признано лучшим в их городе и сейчас участвует в общенациональном конкурсе», — рассказала Екатерина Стенякина.

В Ленобласти считают, что люди устали от негатива

Маргарита Захарова из газеты «Выборг» две недели назад заняла первое место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» благодаря статье «Выборгский ресторатор обеспечил врачей бесплатными обедами».

«Была в поликлинике нашего города и случайно увидела, что предприниматель привозит продуктовые наборы врачам. Узнала, что и как, что проходит акция в период эпидемии, что предприниматель решил поддержать врачей», — рассказала выборгская журналистка о том, как родился ее материал, позволивший ей выиграть 30 тысяч рублей.

Маргарита убеждена, что о хороших делах нужно рассказывать.

А депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко считает, что хорошим новостям нужно помогать быть услышанными и увиденными.

«У нас много хороших новостей. Бесплатно раздают маски по распоряжению губернатора, правда, определенной группе населения. И это радует. Мамочки в соцсетях пишут: «Ура!». Для кого-то уже это — позитив. Открылся парк Монрепо — очень много людей, парковка забита, потому что люди соскучились по свежему воздуху. Кинотеатры открылись в «зеленой зоне». Уверена, что в июне все откроется. Мы рассчитываем на внутренний туризм. Сейчас много волонтерских организаций работают без грантов. В поселке Советский, например, появилась слаженная команда — развозят продукты старикам. Глава администрации сам развозит, но об этом, к сожалению, никто не пишет», — рассказала о позитивных событиях Ленобласти Валерия Коваленко.

Про конкурс ФАН «Хорошие новости России» парламентарий сказала, что это очень важное и нужное дело.

«Вы делаете очень хорошую вещь. Люди устали от негатива в прессе. Люди хотят позитива. Начинают отписываться от групп в соцсетях, где идет негатив. Мы соскучились по чему-то хорошему, нравственному, — уверена Коваленко. — А то, что на Западе пишут плохо про Россию, а у нас рассказывают, как плохо на Западе — похоже на новую холодную войну. Но я общаюсь с жителями других стран, и они хорошо к нам относятся. Мы проводили конкурс рисунков «Дельфины. Люди. Море». Участвовало больше 500 работ из Казахстана, Германии, Финляндии. Пандемия пандемией, но народное творчество не отменяли. Люди счастливы, что проводят такой конкурс. Он вышел на международный уровень».

Призер конкурса потратит выигрыш на увековечивание памяти бойцов ВОВ

Юрий Кремнев, автор статьи «У деревни Кирово…», опубликованной в газете «Псковская провинция», на этой неделе занял первое место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России». Он написал, как жители Казахстана обратились в администрацию Псковского района с просьбой установить место захоронения их родственника, погибшего в марте 1944 года в боях за освобождение псковской земли. Спустя недолгое время они приехали на братское захоронение в деревне Кирово Краснопрудской волости, где покоится их предок.

«Я не являюсь профессиональным журналистом, работаю заведующим информационным отделом Псковского районного центра культуры. Честно скажу, пишу только то, что лично я сам прожил, что в душе своей имею. Наверное, поэтому и пришелся материал по вкусу людям, которые за меня активно голосовали. Плюс я отправил ссылки своим друзьям. И, если вы обратили внимание на комментарии, то там много казахских имен — это знакомые героев истории, о которой я рассказал», — поведал Юрий Кремнев.

Свой выигрыш в размере 30 тысяч рублей победитель конкурса ФАН потратит на работы по увековечению тех бойцов Великой Отечественной войны, которых нашел вместе с казахом.

«Имена всех бойцов из того скорбного списка, о котором я рассказал, теперь будут увековечены на мраморных плитах воинского захоронения в деревне Кирово», — отметил Кремнев.

Пилюс выступила за вручение госпремии для медиков

Депутат Госдумы Наталья Пилюс порадовалась за своего земляка — корреспондента телеканала «Первый Тульский» Сергея Савицкого, занявшего в малом конкурсе «Хорошие новости России» второе место с сюжетом о тульских байкерах, ставших на время изоляции волонтерами, которые развозят продукты местным старикам.

«Я хорошо знаю тульских байкеров. Они позитивные, патриотичные. Я сама принимала с ними участие в патриотической акции, когда они в автопробеге объезжают братские могилы. И пример героя сюжета Сергея Савицкого должен вдохновить других. Байкеры — хорошие участники нашей гражданской жизни», — отметила Наталья Пилюс.

Она сообщила, что губернатор Тульской области внес на рассмотрение регионального парламента предложение ввести награду «За самоотверженность и единство», проявленные во время пандемии. Ею хотят награждать людей, проявивших активную гражданскую позицию и профессионализм в этот непростой период.

«Недавно ВГТРК «Тула» показала репортаж из больницы, где развернут коронавирусный госпиталь. Очень важно, чтобы мы говорили много и хорошо о людях, которые находятся на передовой. Видели, как встречали врачей в Китае, в Италии? Аплодировали, пели песни. Хорошо бы и нам такой сигнал дать. Мы ведь испытываем огромное чувство благодарности к ним, среди них многие заболели. Врачей ценить и беречь нужно», — считает член думского комитета по культуре.

Депутат подчеркнула, что пандемия показала важность врачей и медработников и пообещала, что поднимет в парламенте и правительстве вопрос о необходимости введения государственной награды для медиков.

Журова призвала государство помогать СМИ за хорошие новости

Депутат Госдумы Светлана Журова также приняла участие в онлайн-конференции, посвященной конкурсу «Хорошие новости России». По ее словам, хорошие новости, которые она видит в последнее время, связаны с победами в борьбе с коронавирусом.

«Для многих из нас это значит, что мы приближаемся к тому, что скоро начнется нормальная жизнь. Многие, кто, может быть, находится в депрессии, упадничестве, не в самом лучшем настроении, видя, как цифры ползут вниз, чувствуют себя лучше, появляется позитив», — сказала Журова.

По ее мнению, после снятия ограничений регионам необходимо делать упор на развитие внутреннего туризма.

«Карелия — тот регион, где может быть всплеск туризма. Там невозможно красивые природные условия. Как и другие субъекты, где не ступала нога туриста, но есть возможность открыться… Я до последнего момента каталась на Эльбрусе и искренне считаю, что это лучше, чем Альпы. Наш сервис выходит на другой уровень. На подъемниках люди не верят, что это в России, представляете? Мы можем так кататься, как будто мы за границей. Олимпиада в Сочи открыла возможности для того туризма, который замечательно можно развивать. Для туризма и массового спорта. И это хорошие новости», — считает Светлана Журова.

Парламентарий полагает, что государство должно поддерживать СМИ, освещающие позитивную повестку.

«О плохом легко написать, хайповать — аудитория найдется. А надо бы призвать блогеров создавать позитивный контент», — заметила Светлана Журова.

Она обратила внимание на то, что мы как потребители информации редко комментируем хорошие новости, а под плохими обычно бывает масса комментариев, поддерживающих негатив

«Это как книга отзывов и предложений. В ней обычно много жалоб, а хорошего — мало. Нужно это менять. Может, стоит призывать людей оставлять комментарии под хорошими новостями, чтобы люди учились обращать внимание на хорошее?» — предложила депутат Госдумы.

Как участвовать в конкурсе «Хорошие новости России»?

Оперативный конкурс «Хорошие новости России», в котором борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ, проводится дважды в месяц. Следующий этап стартует во вторник, 26 мая. К участию в нем принимаются авторские материалы, вышедшие в свет за две недели до начала нового этапа. Номинанты будут выбраны среди заявок, поступающих на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из числа материалов, отмеченных конкурсной комиссией, которая отслеживает работу региональных СМИ.

Также до 23 часов 59 минут 7 июня принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются в пяти номинациях (плюс специальный приз жюри) дважды в год. В этом конкурсе лауреаты получают по 100 тысяч рублей. Шорт-листы номинантов на победу будут сформированы из эксклюзивных авторских материалов, освещающих позитивные события страны или региона. Это работы наших коллег, которые формируют в общественном сознании конструктивные установки и чувство гордости за Россию. Материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир региональных СМИ в период с 1 января по 7 июня 2020 года. Подробнее здесь.