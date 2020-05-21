Стенякина рассказала поразительную историю спасения писем фронтовика в Ростовской области

Санкт-Петербург, 21 мая. Поразительный случай произошел в Ростовской области, где удалось спасти письма фронтовика Николая Максименко, которые он писал супруге. Об этой истории рассказала председатель комитета Законодательного собрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

В четверг Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Хорошие новости России». В ходе мероприятия Стенякина рассказала весьма необычную в разгар пандемии историю спасения писем фронтовика.

Несколько корреспондентов обратили внимание на продажу на Avito переписки Максименко с супругой. Они обратились в комитет, чтобы наказать человека, пытавшегося реализовать в Сети 35 драгоценных посланий.

Стенякина с коллегами приняли решение выкупить письма, кроме того, нашли эксперта, который подтвердил их подлинность. В августе в области откроется музей, посвященный Великой Отечественной войне, куда и передадут послания фронтовика. Сотрудники музея пообещали их оцифровать, чтобы как можно больше людей, в том числе молодежь, ознакомились с такими искренними признаниями в любви.

«Это уникальная переписка казака, который воевал, писал письма жене, которая находилась в Ростове, трогательные письма с признаниями в любви. Он называет ее «моя кукушечка», — добавила Стенякина.

Напомним, что ФАН дважды в месяц проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.