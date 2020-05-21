Украинский эксперт рассказал о созданной РФ «зоне недоступности» в Черном море

Москва, 21 мая. Ракетные комплексы России в Крыму делают Черное море «зоной недоступности» с возможностью уничтожения любых целей, считает украинский эксперт Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что размещение на полуострове передовых ракет позволяет России полностью контролировать обстановку в бассейне Черного моря. Более того, российская сторона благодаря этому способна проводить в регионе любые военные мероприятия и потенциально отсекать морскую торговлю Украине и странам — членам НАТО, которые имеют выход к Черному морю.

«Есть такое понятие «зона недоступности». Это такой «цилиндр» в воздухе, море, на земле и под водой, где зашедший противник постоянно находится под «шахом». Обеспечивает это дальнобойное управляемое ракетное оружие – те же С-300 и «Калибр», — сказал эксперт в эфире Ukrlife TV.

Теперь киевские власти надеются, что Соединенные Штаты, обеспокоенные безопасностью морской торговли в Черном море, предоставят Украине силы и средства для обеспечения ее охраны. Однако перспектива этой идеи весьма сомнительна.

Другой повод для беспокойства Украины, политика которой имеет антироссийскую направленность, — азовские порты. Украинский эксперт считает, что постоянные ученые по отражению морской атаки на Мариуполь и Бердянск связаны с якобы существующими планами России захватить эти города.

Арестович, ссылаясь на мнение «военных аналитиков», считает, что Россия давно хочет получить опыт десантных морских операций. Он опасается, что реализация этого плана может оставить Украину без сельскохозяйственного и металлургического экспорта, пишет «Экономика сегодня».

Отношения между Киевом и Москвой усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 года. Новое руководство Украины, пришедшее к власти, объявило о «европейской интеграции» как приоритетном направлении внешней политики, а также голословно обвиняло РФ во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отвергает.