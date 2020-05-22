В Общественной палате РФ предложили учредить медаль за победу над коронавирусом

Медаль с рабочим названием «За заслуги в борьбе с пандемией» — то есть фактически «за победу над коронавирусом» — на федеральном уровне предложил учредить председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей. Ранее учредить аналогичную госнаграду на уровне региона поручил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Было бы здорово, если бы появилась такая федеральная награда. Она должна быть именно государственной в ряду других орденов и медалей, которые уже есть в наградной системе РФ», — заметил Малькевич.

Для новой награды предстоит разработать критерии вручения. Ею должны награждаться, прежде всего, врачи, медсестры, фельдшеры, водители скорой помощи, — все те, кто «сражался на передовой этой войны». В исключительных случаях, по мнению общественника, можно отмечать и волонтеров или крупных благотворителей.

«Я считаю, что важны и значимы не только деньги, но и моральное признание. Кроме того, пройдет полгода, год, мы выйдем из этого периода пандемии — и что, все? Никто больше не будет аплодировать медикам, петь песни с балкона. Всех засосет бытовуха», — предполагает Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отметил, что нынешние федеральные и региональные выплаты врачам — это важно и нужно, «но это то, что здесь и сейчас». А льготы, связанные с государственной наградой, остаются с человеком навсегда. И, что особенно важно, после выхода на пенсию.

Кроме того, ввести официальную государственную награду нужно и для того, чтобы не дать возможность нажиться на этой идее самозванцам, считает общественник.

«Если государство такую медаль не введет, ее «учредят» различные фейковые организации и структуры, — прогнозирует Малькевич. — Такое уже было неоднократно, когда сплошь и рядом присваиваются различные красиво звучащие титулы. Я не удивлюсь, что скоро какой-нибудь «Всероссийский общественный комитет по наградам» будет рассылать по регионам «письма счастья» с предложениями наградить тех или иных «заслуженных товарищей» с указанием стоимости комплекта «наград».

Если государство сейчас рассмотрит и примет идею такой государственной награды, это поставит заслон на пути мошенников, пояснил глава ФЗНЦ.

«Мы видим, как десятки тысяч достойнейших людей сегодня раскрываются в повседневном героизме, в противостоянии пандемии коронавируса. И это действительно заслуживает награды», — подытожил Малькевич.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил учредить региональную награду по борьбе с коронавирусом. Она будет приравнена к государственным наградам, ею будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19, заявил глава Бурятии.