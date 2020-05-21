Турция, поддерживая террористов ПНС, рискует взорвать не только Ближний Восток, но весь средиземноморский регион. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Юрий Голубь.

Военное вторжение

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари продемонстрировал представителям СМИ доказательства военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии.

Ахмад Мисмари показал несколько видеозаписей с камер захваченного войсками ЛНА турецкого бронетранспортера Kirpi. На видео попал путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи». Подобное видео демонстрирует нарушение Турцией оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН).

Далее запись демонстрирует тренировки боевиков ПНС в порту Триполи. Турецкие военные проводят подготовку боевиков. При этом на большинстве кадров можно заметить наемников из Сирии.

По словам Мисмари, на территории Ливии сегодня находятся 1500 турецких военных, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2500 военных из Турции проходят подготовку перед отправкой в Ливию. Количество сирийских наемников превысило 17 тысяч человек. На видео зафиксирована транспортировка наемников турецкими силами.

Безответственность Турции

Политический аналитик Юрий Голубь отметил, что режим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана действует в свойственной ему безответственной манере. Турция рискует взорвать не только Ближний Восток, но весь средиземноморский регион.

«Смысл понятен: морские газовые месторождения — куш, за который Турция готова бороться любыми средствами. Именно вмешательство Эрдогана остановило процесс естественного объединения Ливии во главе с популярным у населения восточным правительством, которое возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. Альтернатива, которую навязала Анкара — ее марионетка Файез Саррадж, сидящий на штыках террористического интернационала», — пояснил эксперт.

По его словам, фактически Турция, попирая оружейное эмбарго, на североафриканском театре, как и в Сирии, действует заодно с джихадистами всех мастей и всячески их пестует. Но, в конце концов, такая политика неизбежно должна обернуться против самой Турции.

«Ведь кто кого использует, в данном случае понять трудно. Ливию же усилиями Эрдогана ожидает нескончаемая гражданская война и возможный распад страны. Например, на две ее традиционных области — Триполитанию и Киренаику», — заключил Юрий Голубь.

Ранее военный эксперт Дмитрий Родионов предостерег Турцию от поддержки террористов ПНС. Ничем хорошим для Анкары это не закончится. Турецкая армия получит серьезный отпор.