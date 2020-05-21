Второй за неделю медведь напугал жителей Ярославской области

Ярославль, 21 мая. Медведи снова побеспокоили жителей Ярославской области. Один из зверей вышел на прогулку по грядкам в Тутаевском районе.

Второй за неделю инцидент произошел в поселке Летешовка. Видео сняла местная жительница, которая пожаловалась на незваных гостей в соцсетях.

В местном комитете по охране животного мира заявили, что в Ярославской области много медведей. Однако животные до эпидемии никогда не выходили из леса и не пугали жителей.

Власти региона направили инспектора по охоте в район, где был замечен медведь. Не исключено, что зверь почуял пищевые отходы в компостных ямах. Жителям области порекомендовали тщательно закрывать компост, чтобы не привлекать диких животных.

Ранее сообщалось, что медведь набросился на жителя Ярославля прямо в центре города. Его спугнул таксист, когда зверь попытался разорвать человека в клочья. Мужчину с раной ноги доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

За сбежавшим медведем установили наблюдение, но затем зверя пришлось пристрелить. Животное было неадекватным и очень агрессивным.