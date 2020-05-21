Захарова вернула Японию к реальности в вопросе о Южных Курилах

Москва, 21 мая. Япония внесла вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии», что совершенно не способствует созданию благоприятной обстановки в отношениях Москвы и Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Синяя книга по дипломатии» представляет ежегодный доклад Японии о взаимоотношениях с другими государствами. В 2019 году в докладе не было формулировок о территориальной принадлежности Курил, но в этом году острова были названы японской территорией.

Захарова, комментируя этот шаг, заявила, что вынуждена вернуть коллег из МИД Японии к реальности.

«Она [реальность] такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим», — подчеркнула дипломат.

Напомним, принадлежность Курил является главным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией. Этот документ не подписан со времен Второй мировой войны. В минувшем году Москва и Токио приняли соглашение о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых островах.

В 2019 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждал, что решит вопрос о северных территориях, однако дальше заявлений дело не пошло, и никаких подвижек в переговорах с РФ по этому поводу не было. В начале этого года Абэ заявлял о своих намерениях заключить с Россией мирный договор и сделать Курилы «островами дружбы». Тогда же он рассказал о намерениях ускорить переговоры по «курильскому вопросу» и вместе с президентом РФ Владимиром Путиным «преисполнен решимости» довести этот процесс до конца.

Такие формулировки Абэ вызвали недовольство у японского кабмина, Либерально-демократической партии и Министерства иностранных дел. Не исключено, что теперь Абэ решил прислушаться к недовольству и вернуть фразу в годовой дипломатический план работы, отмечает телеканал 360.