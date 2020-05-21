В ЗакСе Ростовской области рассказали об открытии в регионе туристического сезона

Санкт-Петербург, 21 мая. Туристический сезон в Ростовской области, по оптимистичным прогнозам, будет открыт в июне. Об этом рассказала председатель комитета ЗакСа Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

В четверг она приняла участие в онлайн-эфире Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот» на тему «Остались ли в России хорошие новости».

По словам Стенякиной, в регионе рассчитывают на скорое завершение пандемии и начало туристического сезона. Ресторанный и гостиничный бизнес готовится к приему гостей даже не смотря на растущие темпы заболеваемости.

В Ростовской области верят, что масочный режим и самоизоляция в ближайшее время дадут результат, и гости региона смогут увидеть все его преимущества.

«Донские пляжи вас очень ждут, у нас не только Азовское море, у нас уникальные пляжи на реке Дон, прекрасные базы отдыха. В Ростове вкусно кормят, прекрасная кухня. Ростов славится ресторанным туризмом и эногастрономическим туризмом», — отметила Стенякина.

Она добавила, что регион уникален и с точки зрения культуры. Например, Таганрог — город Антона Чехова и Фаины Раневской, в области есть музей-заповедник Михаила Шолохова.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Ростовской области выявлено 142 новых случая COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом за все время пандемии в субъекте достигло 2926 человек.