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Нарушивший карантин мэр района в Перу спрятался от полиции в гробу

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Нарушивший карантин мэр района в Перу спрятался от полиции в гробу

Лима, 21 мая. Мэр одного из районов в провинции Кастровиррейна в Перу инсценировал собственную смерть, чтобы не попасть в руки полиции во время комендантского часа.

Как пишут перуанские СМИ, инцидент произошел 18 мая, когда Урбина Торрес устроил посиделки с приятелями. Мужчины распивали алкогольные напитки и оживленно болтали, в этот момент нагрянула полиция.

Торрес, чтобы избежать наказания, залез в гроб и притворился мертвым. Другие мужчины сделали то же самое. Оказалось, что полицию не так просто провести. Всех нарушителей подняли из гробов и отвезли в участок.

Местные жители неоднократно призывали Торреса серьезно отнестись к карантину. Они обвиняли его в постоянных разъездах.

В Перу до 24 мая действует карантин, в большинстве районов выходить из дома запрещается после 20.00. В Латинской Америке ситуация с COVID-19 по-прежнему остается сложной.

Рост заболеваемости начался с 22 марта, число заразившихся достигло почти 105 тысяч человек. График заболеваемости демонстрирует, что волна шла скачками, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Эксперты добавляют, что республика еще не вышла на плато эпидемии.

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