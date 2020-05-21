Эксперт оценил показанное Ахмадом Мисмари видео с переброской Турцией техники в Ливию

Вмешательство Турции во многом спасло террористов ПНС от разгрома войсками ЛНА. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов

Военное вторжение

Ливийская национальная армия (ЛНА) предоставила доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари продемонстрировал журналистам видеодоказательства.

Мисмари продемонстрировал несколько видеозаписей с камер захваченного ЛНА турецкого бронетранспортера Kirpi. Был показан путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи». Это свидетельствует о нарушении Турцией оружейного эмбарго ООН.

Далее запись демонстрирует тренировки боевиков ПНС в порту столицы Ливии. Турецкие военные руководили подготовкой террористов. При этом на большинстве кадров можно заметить наемников из Сирии.

Мисмари подчеркнул, что на территории Ливии сегодня находятся 1500 турецких военных, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2500 военных из Турции проходят подготовку перед отправкой в Ливию. Количество сирийских наемников превысило 17 тысяч человек. На видео зафиксирована транспортировка наемников турецкими силами.

Турция спасла ПНС

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что процесс создания «турецкой Ливии» запущен. И страны Европейского союза этому никак не противодействуют.

«И ему никак не противодействуют европейские страны. Наоборот, теперь под контролем Анкары может оказаться еще один путь мигрантов в ЕС. Это значит, что возникнет новая статья доходов от «европейских партнеров». Турки не стесняются своих геополитических амбиций, для них укрепление в Ливии — это возврат под свой контроль еще одной части Исламского мира, а Эрдогана многие арабы уже давно зовут падишахом. Видимо, этот статус готовы признать и европейцы, молчаливо согласные с его новыми территориальными приобретениями», — заключил Антон Бредихин.

Дмитрий Родионов напомнил, что Турция на днях открыто хвасталась уничтожением техники фельдмаршала Халифы Хафтара с помощью своих беспилотников. Известным фактом остается то, что военно-морские силы Турции взяли под контроль воздушное пространство над районами боевых действий, уничтожают летательные аппараты ЛНА, в том числе с помощью управляемых ракет с фрегатов.

«Таким образом им удалось не только подавить технику войск Хафтара, исключив для них возможность воздушных ударов, но и расчистить небо для собственных ударных беспилотников, наносящих ЛНА серьезный урон. Турция занимается переброской в Ливию наемников, в том числе сирийских боевиков, участников незаконных формирований и террористических организаций. Сегодня можно утверждать, что именно вмешательство Турции на стороне ПНС во многом спасло их от разгрома армией Хафтара», — добавил Дмитрий Родионов.

Турция потерпит поражение

Эксперт напомнил, что накануне об изменении баланса сил в Ливии заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Тот прямым текстом добавил, что успех ПНС стал возможен благодаря поддержке турецких военных консультантов, а также их помощи армии в организации военной подготовки.