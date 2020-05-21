Шейхи и старейшины Ливии призвали арабский мир объединиться против турецкой агрессии

Тобрук, 21 мая. Верховный совет шейхов и старейшин Ливии осудил военное вмешательство Турции в дела страны и призвал арабские страны выступить против агрессии Анкары, передает Skynewsarabia.

Верховный совет призывает усилить защиту Ливии от иностранной интервенции и помочь ей в борьбе с терроризмом, напомнив о необходимости скорейшей реализации подписанного соглашения о совместной арабской обороне. Старейшины обратились к главе ливийского парламента с просьбой реализовать договоренности, достигнутые с египетской стороной по вопросам обороны. По их мнению, Египет занимает ключевую роль в протекции арабского мира от захватнических действий террористов из организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

«Ливийский народ сталкивается с вопиющим нарушением суверенитета своей страны и несправедливым совершением чудовищных человеческих преступлений в городах, разрушенных ополченцами, поддерживаемыми турецкой армией в результате воздушных и морских бомбардировок турецкими оккупантами ливийских земель и несправедливой осады городов Тархуна и Аль-Асбеста», — подчеркивается в заявлении.

Следует отметить, что ранее Ливийская национальная армия предоставила всему миру неопровержимые доказательства военного вмешательства Турции в дела в Ливии. Генерал-майор Ахмад Мисмари продемонстрировал видеозаписи, свидетельствующие о преступлениях режима Эрдогана.

1 Организация запрещена на территории РФ.