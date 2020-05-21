Багиров считает, что популистам из ФБК Навального нечего делать в политике

Москва, 21 мая. Команда одиозного блогера Алексея Навального из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) не добьется победы на выборах 2021 года из-за отсутствия профессионализма, неспособности вести конструктивный диалог и адекватно оппонировать власти. Такое мнение выразил публицист, политический консультант Эдуард Багиров.

Накануне в передаче «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Митя Леонтьев и Виталий Серуканов обсудили тему предстоящих выборов в Госдуму, в которых планирует принять участие несистемная оппозиция, в том числе команда ФБК. Багиров, ставший гостем шоу, заявил, что никаких перспектив у популистов из ФБК нет и в политике им делать нечего.

Как напомнил политический консультант, Навальный и его соратники уже не раз разгромно проигрывали дебаты и целые избирательные кампании. По его мнению, все дело в том, что скандально известный блогер подбирает «персонал» себе под стать. Вот и на этот раз компания будет проиграна, уверен Багиров, и не поможет даже ставка Навального на юристку ФБК Любовь Соболь.

«Политика — вещь профессиональная. Это надо чувствовать на кончиках пальцев, этим надо заниматься, «погружаться по самые уши». Причем заниматься только этим. «Мордой торговать» в политике не получится», — цитирует публициста Nation News.

Багиров обратил внимание, что адекватная оппозиция нужна для конструктивной критики промахов властей, а та, в свою очередь, должна реагировать и решать вопросы. Однако в России оппозиция никаких толковых идей не предлагает, все проекты носят популистский характер.

Навальный и его соратники пока лишь создают условия для повышения собственного рейтинга, заработка на фейках и заказных материалах. Такое поведение не остается без внимания общественности, поэтому блогера не раз подвергали критике и признавали, что доверия ему нет.

В качестве примера популизма можно привести «Умное голосование» и инициативу «5 шагов». Первый проект был направлен, по сути, не на решение проблем, а на смену властной группировки, не гарантирующей блага россиянам. Вторая инициатива, как объяснил экономист Антон Шабанов, при ее реализации привела бы к обвалу рубля, росту безработицы и другим проблемам.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян призвал компетентные органы разобраться с «серой бухгалтерией» Навального. Блогер рьяно обличает всех подряд за якобы «нетрудовые» доходы, а сам тратит миллионы на проживание своей дочери в американском общежитии.