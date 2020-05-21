Глава ДНР приказал войскам открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ

Донецк, 21 мая. Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ войскам народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.

«Республика готова адекватно отреагировать на любые агрессивные действия украинской стороны», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что в случае обстрела территории ДНР военные будут действовать на предотвращение потерь среди мирных жителей. Еще одна задача, которая поставлена перед войсками — не допустить разрушений объектов социальной инфраструктуры.

Пушилин добавил, что после провокационных обстрелов ВСУ он проверил работу штаба территориальной обороны. В настоящее время все системы военного и госуправления ДНР полностью готовы к обострению конфликта в Донбассе.

«Подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность «полная» и готовы к выполнению задач по боевому предназначению», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее Донецкое агентство новостей, с начала мая в результате обстрелов ВСУ погибла одна мирная жительница ДНР, еще 11 человек были ранены, пятеро из них — дети. Накануне заместитель начальника управления оборонного ведомства ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что во всех подразделениях войск народной республики установлено круглосуточное дежурство, ведется охрана и оборона гарнизонов, стратегических объектов, штабов и командных пунктов, выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование.

Все военнослужащие, которые находились на полигонах и в районах учений, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок.

«Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние», — заключил он.

20 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР готова принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если ВСУ не прекратят провокационные обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры республики.

После этого киевские власти решили созвать срочное заседание контактной группы.