

Триполи, 21 мая. Два новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Ливии. По данным Национального центра по борьбе с заболеваниями, коронавирус выявлен у приезжих в страну. Один из больных накануне вернулся в Ливию из Турции.

Второй пациент с подтвержденным диагнозом прибыл на территорию североафриканского государства из Туниса. Группы мониторинга и быстрого реагирования Национального центра сообщают, что уже устанавливают личности контактировавших с переносчиками заболевания и берут у них анализы для предупреждения повторной вспышки COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что именно турецкая интервенция является причиной вспышки COVID-19 на территории Ливии. Первые случаи заражения были выявлены у переброшенных Турцией сирийских боевиков, которых Анкара до сих пор дислоцирует в Мисурату и Триполи, чтобы они воевали на стороне нелегитимного Правительства национального согласия.