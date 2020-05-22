Непроходимость Сенцова. Роман Носиков о стыдной болезни из-за террориста с Украины

...Тем утром я выгулял собаку и нанес визит вежливости знакомой лесной белке, совершив бесконтактную доставку орехов к дуплу. Вернувшись и включив Интернет, я обнаружил странное: человечество обсуждало очередной пост «режиссера» Сенцова...

Как я погляжу, человечество — все еще в процессе осмысления невероятного феномена нашего времени. Только этим можно объяснить бурное обсуждение обществами двух государств записи, которую Олег Геннадьевич сделал в своем личном блоге.

Сенцов написал, что ненавидит СССР. Причем он не просто сообщил нам эту невероятную новость, а попытался свое отношение обосновать.

Среди прочего, он ненавидит Союз за то, что тот пытался создать утопию, а создал кровавый режим, уничтожил командный состав РККА, развязал Вторую мировую, закидывал врага трупами и учинил на Украине Голодомор. Отдельно — за то, что «государство тратило не на то, чтобы ее граждане жили счастливо и в достатке, а чтобы распространять свое влияние по всему миру».

Но главная причина ненависти кроется в другом. Процитирую украинского террориста.

«За то, что они лгали своему населению десятилетиями. За то, что мы и до сих пор не можем избавиться от его последствий. За то, что он до сих пор в голове у большинства россиян, которые желают его воссоздания и поэтому поддерживают агрессию Путина против Украины… За то, что его тени ходят и по нашему государству, не давая ему превратиться в нечто лучшее, не отпуская его из болота коррупции, популизма и лжи. Что наши люди, к сожалению, не все выжили из себя этой совковый способ мышления. Как следствие мы тормозим в движении в Европу и настоящих реформах. Вместо строительства честного государства создаются мутные схемы, убиваются и преследуются активисты, а главное — снова притворяются и лгут», — сообщил Сенцов.

Тут все почему-то заохали, всплеснули руками и давай друг дружку спрашивать: «Да что же это делается?!»

В общем, у наших постсоветских обществ стыдное заболевание — непроходимость Сенцова. Он застрял в осмыслительном тракте и не уходит туда, где ему самое место.

Придется протолкнуть. Не смотреть же на все это дальше.

Для начала я решил подарить человечеству свой закон — «автомобильно-музыкальный закон Носикова», или Закон перекрестка. Он формулируется так:

«Громкость музыки, доносящейся из автомобиля, обратно пропорциональна произведению качества музыки и стоимости автомобиля».

Проще говоря, чем громче и хуже музыка, тем страшнее автомобиль, из которого она раздается.

Если вы встали на пешеходном переходе и у вас вдруг возникло ощущение, что вам врезали по ушам, земля под ногами затряслась и вы внезапно обрели ничем не мотивированное и никак не востребованное знание про то, что кто-то умирает за черные глаза, мужская дружба крепка, как скала, а жизнь — это стояние у горящего мусорного бака, оглянитесь и найдите самый страшный автомобиль на перекрестке.

В идеале это должна быть крашеная валиком «пятера» или «приора» с заниженным клиренсом. Скребущая асфальт пузом на каждом повороте и лежачем полицейском. С отваливающимся, как от сифилиса, бампером и антикрылом, привернутым к багажнику гайками-двадцатками.

Это — автомобиль-манифестация, самобеглая экзистенциальность. Его миссия и суть — сообщать миру о своем существовании. О том, что некто заработал 700 долларов и получил права — и теперь-то мироздание содрогнется под поступью вырвавшегося на городские просторы альфа-самца.

Так вот, «режиссер» Сенцов за рулем своего фейсбука — и есть такое авто. Дешевая древняя развалюха с выкрученными до отказа динамиками и снятым глушителем.

С одной только разницей: в Москве водителям таких тачек — дай бог лет двадцать. Этому — за сорок. Они еще станут полноценными людьми, научившись ездить спокойно и с достоинством, ничего никому не доказывая. Этот — никогда.

Сенцову нечего сказать, поэтому он вынужден манифестировать ненависть. Он бессилен — и поэтому вынужден обвинять.

Кстати, об обвинениях.

Обратите внимание, в чем именно виноват СССР у Сенцова. Это либо набор неконкретных мифов типа «голодомора», «уничтожения комсостава» и «закидывания трупами». Либо обвинение Советского Союза в том, что происходит на Украине прямо сейчас, спустя тридцать лет незалежности: в воровстве, коррупции, вранье и холуйстве.

Причем в чем-то ему нельзя отказать в правоте. Потому что такие явления, как Тягнибок, Фарион, Яценюк, Порошенко, Кучма, Кравчук, — да за кого ни возьмись! — это изделия кузницы кадров КПСС и Комсомола.

Но даже если бы и захотелось мне ахеджакнуться в ноги украинцу с воплем «Простите нас за вашу элиту!» — остается один вопрос. Как так получилось, что на Украине этот заповедник советских гоблинов сохранился до сих пор, а у нас нет?

У меня полно претензий к СССР, начиная с уродских социальных фильтров, приведших к власти Шушкевича, Горбачева, Ельцина, Кравчука, Ландсбергиса и Шеварднадзе.

У меня есть претензии к СССР за то, что он пришил к Украине Крым, репрессировав тамошних русских за «великорусский шовинизм».

У меня есть претензии к СССР за то, что он записал в Украины Новороссию от Донецка до Одессы. И это, в отличие от «голодомора», — не сказки.

Но есть за что и поблагодарить Союз. За жизнь, например. За образование. За детство.

Способность к благодарности и к ответственности — это то, что отличает человека от инфантильного майданщика. То есть от типажа, который Украина на протяжении всех 30 лет своей незалежности пытается воспитать из своих граждан, разжигая в них национальное чванство и потребительство, но бережно сохраняя самое ценное, что досталось Украине от СССР, — элитку.

Украина — это продолжающий деградацию и распад советский колхоз, на который взбесившиеся от растравленной, но неудовлетворенной потребительской похоти хуторяне пытаются нацепить мундир Рейха. А Олег Сенцов — истинный сын этого государственного образования.

P.S. Читатели могут возразить мне, что иногда они встречали на улице и дорогую машину с громкой музыкой. Я на это отвечу, что это друг или родственник дал покататься. Если же из машины грохочет не рэп и не лезгинка, а Рахманинов, то это содержанка пытается сообщить вам о своем успехе. Но этот вариант для украинского террориста был бы, пожалуй, чересчур.