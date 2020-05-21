Звезда «Великой» отреагировала на искажение истории в западном сериале о Екатерине II

Известная актриса Наталья Суркова заявила, что в XVIII веке русский князь мог, в крайнем случае, быть смуглым, но никак не темнокожим.

Заслуженная артистка России в интервью Федеральному агентству новостей раскритиковала западный комедийный сериал «Великая» про императрицу Екатерину II.

«Могу сказать, что человеческую фантазию не остановить ничем, — призналась Суркова. — Понимаете, мы же тоже имеем свою точку зрения на их жизнь, например, библейских времен. И у нас есть свой взгляд и так далее. По поводу того, что [там снялись] темнокожие артисты… Ну конечно, этого не могло быть. Толерантность, видимо…»

По словам собеседницы ФАН, сыгравшей императрицу Елизавету Петровну в одноименном российском историческом телесериале (вышел на экраны в 2015 году. — Прим. ФАН), сейчас во всем мире, к сожалению, страдает деликатное отношение к историческим материалам.

«Оно страдает везде, — сказала Суркова. — Поэтому, ну, что тут скажешь? Люди сняли это и посчитали, что такое возможно. Но в XVIII веке наш князь в лучшем случае мог быть смуглым. Темнокожие, в принципе, до сих пор у нас, в общем-то, довольно редкое явление».

Актриса отметила, что однажды смотрела голливудскую экранизацию «Войны и мира», и ей просто стало страшно от увиденного.

«Сейчас уважения к историческим событиям крайне мало, — посетовала заслуженная артистка РФ — При случае, если будет возможность, может быть, и посмотрю (западную версию «Великой. — Прим. ФАН)».

После премьеры «Великой» российские зрители разозлились не на шутку. Достаточно одного факта, что, например, одного из героев — князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула. А на главном постере сериал актриса Эль Фаннинг, исполняющая роль Екатерины II, демонстрирует неприличный жест.

Напомним, комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая. Роль Петра III в нем сыграл Николас Холт.