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МИД РФ назвал безосновательными обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

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МИД РФ назвал безосновательными обвинения США в нарушении Договора по открытому небуМосква, 21 мая. Попытки США представить выход из Договора по открытому небу как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

«Это абсолютно безосновательно, и мы неоднократно это комментировали. США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями», — сказал он. 

Дипломат отметил, что Россия готова к равноправному взаимодействию с Соединенными Штатами. По его словам, в рамках договора «все вопросы решались вполне адекватно», и об этом свидетельствовали в том числе союзники Вашингтона по НАТО.

Ермаков выступил с таким заявлением, поскольку стало известно, что США намерены в пятницу проинформировать РФ о выходе из соглашения.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации сообщила, что такое решение в Вашингтоне объяснили якобы существующими со стороны РФ нарушениями договора, передает радио Sputnik.

В российском МИД подчеркивали, что обвинения в адрес РФ абсолютно голословны, а Штаты уже давно не позиционируют себя как надежного партнера, напоминает газета «Взгляд».

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Источник: ТАСС
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