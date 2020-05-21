Сирия, 21 мая. В Идлибе убит полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». На севере провинции Хасака вспыхнула междоусобица в рядах протурецких сил. В Алеппо прошло совместное российско-турецкое патрулирование. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): в результате междоусобной стычки понесла потери на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась полевого командира, который был взорван вместе со своими автомобилем в Идлибе.

Международная коалиция: провела патрулирование в Хасаке.

Провинция Алеппо

Как сообщает агентство Alepo AMC, совместное российско-турецкое военное патрулирование было проведено в районе города Айн аль-Араб (Кобани) на востоке провинции Алеппо.

Неизвестный беспилотник нанес удар по военному автомобилю к югу от города Африн. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), личность тех, кто был внутри автомобиля осталась неизвестна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Службы безопасности «Демократических сил Сирии» выпустили на свободу Амера Ибрахима Азвана и Ибрахима Хуссейна Ауаида, арестованного несколько месяцев назад в городе Багуз. Как передает агентство Euphrates Post, его задержали после серии рейдов с обысками в городе и обвинили в пособничестве террористам «Исламского государства»1, однако отпустили на волю под давлением родоплеменных шейхов, которые поручились него. Курдские боевики вынуждены были выпустить его из-под стражи за неимением доказательств вины.

Провинция Идлиб

Поступили обновленные сведения о взрыве, который прогремел днем в административном центре провинции Идлиб. Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), самодельная бомба взорвалась в автомобиле полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам». В момент детонации он находился в салоне и скончался на месте. Пока ни одна из действующих в провинции вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за покушение на жизнь полевого командира, не исключено, что убитый командир стал жертвой междоусобных разборок исламистских бандгрупп Идлиба. Двумя днями ранее у группировки возник конфликт с боевиками «Хуррас ад-Дин», который привел к перестрелке и жертвам с обеих сторон. 5 мая стычка «Хайят Тахрир аш-Шам» с членами протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» произошла в поселке Аль-Фуа.

Провинция Хасака

Агентство Step News передает, что в районе поселка Тель-Тамр был замечен конвой ВС США. По информации источник, автоколонна бронемашин с усиленной противоминной защитой провела патрулирование по трассе М4. Днем ранее конвой американских военных не смог проехать в указанном районе, сирийские военнослужащие сумели перекрыть дорогу у деревни Умм аль-Хейр, вынудив патруль вернуться обратно.

У города Рас-аль-Эйн произошло столкновение между боевиками «Сирийской национальной армии». По данным агентства Al Masdar, боевики «Ахрар аль-Шаркыя» столкнулись с членами другой подконтрольной СНА группировки «Дивизии аль-Хамза», причиной конфликта послужил раздел награбленного у местных жителей имущества. В ходе перестрелки был убит один член «Дивизии аль-Хамза», «Ахрар аш-Шаркыя» потеряла двух боевиков раненными.

1 Организация запрещена на территории РФ.