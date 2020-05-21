Школьники узнали дату начала ЕГЭ. События дня. ФАН-ТВ

Путин назвал дату проведение ЕГЭ
Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции. В начале своей речи глава государства отметил, что окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но российская система образования, а также школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно.
«Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку, сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были сложности. Но вместе с тем все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества. Отдельно президент остановился на вопросе, который сейчас волнует выпускников и родителей, а именно: что будет с Единым государственным экзаменом.
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением и носит временный характер.
Подготовка летнего отдыха детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о подготовке рекомендаций по организации летней оздоровительной кампании. На совещании у президента России Владимира Путина она отметила, что летний отдых детей является крайне важной темой.
«Оздоровительную кампанию, которая пройдет этим летом, необходимо планировать уже сейчас. Отдых следует организовывать только в благоприятных регионах. Очевидно, что на первом этапе не нужно проводить ее за пределами регионов, где проживают дети», — отметила Анна Попова.
Кроме того, ведомство направит на подпись президенту проект постановления об организации летней оздоровительной кампании в особых условиях — при сохраняющемся риске распространения COVID-19. Глава Роспотребнадзора также отметила, что масочный режим дети соблюдать не будут, но санитарные правила никуда не уходят, будут новые условия.
«Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и некоторое дистанцирование детей, и требования к организации питания и режиму обеззараживания — целый ряд мер, которые позволят сделать отдых безопасным и направленным на оздоровление детей», — пояснила Попова.
Единый регистр сведений о россиянах
Государственная дума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России. Там будут указаны актуальные данные о гражданине: ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю. Защищать регистр от несанкционированного доступа должна будет Федеральная налоговая служба. Использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.