Школьники узнали дату начала ЕГЭ. События дня. ФАН-ТВ

Путин назвал дату проведение ЕГЭ

Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции. В начале своей речи глава государства отметил, что окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но российская система образования, а также школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно.

«Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку, сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были сложности. Но вместе с тем все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества. Отдельно президент остановился на вопросе, который сейчас волнует выпускников и родителей, а именно: что будет с Единым государственным экзаменом.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением и носит временный характер.