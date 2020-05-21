Основатель Blackwater Эрик Принс судится с The Intercept из-за фейка о ЧВК «Вагнер»

По информации турецкого ежедневного издания Star, основатель американской ЧВК Blackwater, переименованной уже в третий раз из-за скандальных инцидентов, Эрик Принс подал в суд на издание The Intercept. Ранее в газете был опубликован материал под названием «Эрик Принс предложил смертельные услуги российской санкционной ЧВК «Вагнер».

В статье говорится, что Принс встречался с высшими должностными лицами ЧВК «Вагнер» и предложил им услуги военного характера с целью проведения совместных операций, по крайней мере, в двух африканских странах — Ливии и Мозамбике. Представители компании ЧВК «Вагнер», согласно публикации, заявили, что не заинтересованы в работе с Принсом.

Адвокат Эрика Принса заявил, что статья является «частью плана, созданного для публикации заведомо ложных, вводящих в заблуждение и клеветнических заявлений, целью которых является дискредитация имиджа мистера Принса, чтобы повлиять на политическую повестку дня». Юрист подчеркнул, что его клиент никогда не встречался с представителями ЧВК «Вагнер».

Напомним, что западные СМИ, основываясь на ложных заявлениях представителей нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), выпустили ряд антироссийских публикаций. Авторы данных материалов заявляют о присутствии российского военного контингента в Ливии, однако не предоставляют никаких реальных доказательств. В то же время иностранные журналисты умолчали, что на территории североафриканского государства активно действует в поддержку террористов ПНС турецкая ЧВК SADAT. Проигнорировали они и то, что именно американские лоббистские компании занимались рекламой «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа. Таким образом, безосновательные обвинения Запада не выдержали проверки фактами.

Ранее замглавы МИД РФ, спецпредставителей РФ в Совбезе ООН Василий Небензя опроверг все спекуляции на теме «присутствия» отечественных военных сил в Ливии. Он выступил с заявлением, в котором четко дал понять, что российский военный контингент на территории североафриканского государства не представлен.