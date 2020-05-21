Посол РФ в Сирии заявил о необходимости ликвидации всех боевиков в Идлибе

Москва, 21 мая. Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил о необходимости ликвидации боевиков из Идлиба.Такое мнение дипломат выразил в интервью сирийской газете «Аль-Ватан»

При это он обратил внимание на то, договоренности о режиме прекращения огня в Большом Идлибе не включают в себя ликвидацию всех террористических группировок.

Ранее посол уже заявлял о том, что боевики в Идлибе не могут вечно быть неприкасаемыми. По мнению Ефимова, режим деэскалации в Идлибе на деле не только не соблюдается, но даже используется запрещенной в РФ террористической группировкой «Хейят Тахрир аш-Шам» и ее иностранными покровителями для сохранения там бандитского анклава с целью дальнейшего давления на Дамаск.

По его словам, не может не тревожить и ситуация с расползанием боевиков из Идлиба в другие районы Сирии, а также за ее пределы, например в Ливию.

Ефимов добавил, что российская сторона в отношении обстановки в Идлибе исходит из неукоснительного и добросовестного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, которые были приняты в сентябре 2018 года.