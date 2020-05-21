Захарова рассказала о второй партии аппаратов ИВЛ из США

Москва, 21 мая. Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибудет в Россию из США на следующей неделе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг в Москву американским специальным бортом доставили первую партию медицинской техники, состоящую из 50 аппаратов ИВЛ. Как и вторая, ожидаемая на следующей неделе, она поступит в распоряжение Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

«Его специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям», — объяснила Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее Россия отправила в Нью-Йорк гуманитарный груз. Теперь, когда в США возросли мощности по производству аппаратов ИВЛ, Вашингтон смог поддержать усилия Москвы по борьбе с эпидемий.

«В обоих случаях речь идет об искренних гуманитарных жестах и оказании содействия на безвозмездной основе», — уточнила представитель МИД РФ.

Напомним, что Россия оказала помощь не только США, но также Италии, которая стала крупнейшим очагом распространения инфекции в Европе, и Сербии. Власти стран высоко оценили поддержку российской стороны.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

COVID-19 унес жизни уже более 300 тысяч человек, заболели свыше пяти миллионов. Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в Штатах — свыше 1,5 миллиона.