В Госдуме прокомментировали законопроект Путина о воспитании

Москва, 21 мая. Законопроект о роли воспитания в системе образования России окончательно подтвердит, что образование не является услугой. Так корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировала инициативу президента зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Новый закон поставит точку в вопросе, что такое образование. Это ни в коем случае не услуга, образование — это миссия и воспитание, оно должно быть важной составляющей образовательного процесса», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся. По ее словам, инициатива направлена на воспитание в детях чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

«И самое важное, что в документе раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ», — добавила Тутова.

Ранее в четверг президент Владимир Путина внес в Государственную думу проект закона об укреплении воспитательной составляющей системы образования. Согласно документу воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

В законопроекте также уточняется, что воспитательная работа будет вестись на основе программы и календарного плана. При этом право на участие в их разработке получат родительские советы и советы учащихся.