В Госдуме предложили выдать болельщикам ваучеры вместо денег за билеты

Москва, 21 мая. В Госдуме предлагают выдавать болельщикам ваучеры вместо денег за билеты на игры или соревнования, которые они не смогли посетить из-за пандемии. Об этом рассказал зампред комиссии ГД по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«По действующему закону организаторы должны вернуть деньги за билеты, но у них сейчас нет такой возможности. Даже если они найдут средства для возврата покупателям, то тогда не смогут выплатить зарплаты сотрудникам. Поэтому обязательный возврат денег для многих означает неминуемое банкротство», — пояснил он «Парламентской газете».

То же касается и фитнес-центров, которые были вынуждены приостановить работу. Граждане могут потребовать вернуть им средства за неиспользованные по абонементу месяцы, но вряд ли смогут получить их, так как многие центры находятся на грани выживания.

В связи с этой проблемой предприниматели попросили во время режима ограничений разрешить вместо возврата денег выдавать клиентам специальные ваучеры, которые в будущем они смогут использовать для приобретения билетов на спортивные мероприятия или на занятия в фитнес-центре.

По словам Фаррахова, эти меры аналогичны тем, что принимаются для туристических компаний.

«И компания не обанкротится, и у человека появится возможность пойти на мероприятие или заниматься в фитнес-клубе в другое время. Чтобы оперативно помочь спортивному бизнесу, правительству нужно предпринять соответствующие меры», — сказал депутат.

Предполагается, что действовать такие ваучеры будут около двух лет.

Идею поддержали в Минэкономразвития и в министерстве спорта. Глава департамента Минспорта Максим Уразов отметил, что большинство спортивных мероприятий в России не отменены, а перенесены на более поздний срок, поэтому с ваучерами болельщики смогут увидеть желаемые игры в конце лета или осенью.

Если они передумают, билет можно будет поменять и пойти на другие соревнования. Ситуация с абонементами в фитнес-центры аналогичная.

Клубы уже объявили, что заморозка карт означает автоматическое продление абонемента на тот же срок, на который приостановлены тренировки. Ваучер станет гарантией того, что месяцы уже оплаченных занятий не сгорят.

«Ваучер выступает как эквивалент денег», — подчеркнул глава комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

Он уверен, что ваучеры обеспечат и права потребителей, и интересы спортивной отрасли.