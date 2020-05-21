СМИ США узнали о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая. Президент США Дональд Трамп планирует 22 мая уведомить Россию о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Выход из очередного соглашения может означать, что Вашингтон не станет продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

Причиной отказа США от Договора по открытому небу называется боязнь того, что Россия якобы может использовать соглашение для наблюдения за критической инфраструктурой Штатов и даже для кибератак. Причем никаких подтверждений этих заявлений не приводится.

СМИ узнали, что администрация Трампа уже сообщила международным партнерам о планах выйти из договора.

Как напоминает НСН, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он предполагает, что участники соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.

То, что Вашингтон рассматривает опции по Договору по открытому небу, стало известно еще в апреле. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец тогда назвал обвинения в адрес России в якобы «нарушении» условий соглашения дипломатическим и политическим шарлатанством.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявил, что отмена действия договора никак не повлияет на обороноспособность России.