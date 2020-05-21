Кареты из сказки создают мастера из Набережных Челнов. ФАН-ТВ

Более 15 лет челнинские мастера создают каретные экипажи. Их услугами пользуются не только россияне, продажи вышли на международный уровень. Мастерская «Каретный двор» специализируется на больших конных экипажах, которые, как правило, используют в рамках определенных мероприятий. Но под заказ создают и сани, и вагонетки, и кареты для пони. Мастерская славится своими необычными дизайнами, не привычными старинными экипажами, а каретами из сказок.

«Такого типа кареты раньше вообще не делали, это карета-фантазия, наше с коллективом творчество. Как правило кареты делали из дерева в старину. Делали из дерева, и состыковать две прямых линии все-таки проще. Туда спокойно могли сесть четыре человека, плюс какое-то расстояние для ног. А форма шара пришла из сказки. А здесь у нас модель «Фаберже», она тоже имеет форму шара», — показывает хозяин мастерской Эдуард Сахабиев.

Кареты покупают не только частные клиенты для личного пользования, но и театры, музеи, которые используют экипажи как декорации. А бывают и особенные заказы, один из таких — заказ официального кучера королевы Нидерландов Армандо Флута, для него изготовили карету с катафалком.

«В Европе у них это принято — эти традиции у них меньше как-то нарушились, эти выезды, похороны на подковах. Хотя у нас не приятно, не выезжают же на лошадях. На свадьбе как-то еще выезжают, какие-то церемонии [устраивают], а на похороны их практически не используют», — рассуждает Эдуард.

Хозяин мастерской отмечает, что их работы пользуются таким спросом на международном уровне благодаря необычному исполнению.