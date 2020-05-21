Эксперт заявил о ключевой роли турецкого флота в поддержке боевиков ПНС

Триполи, 21 мая. Турецкий флот нарушил баланс сил в Ливии, помешав Ливийской национальной армии (ЛНА) завершить контртеррористическую миссию. По словам эксперта Юрия Лямина, турецкие военно-морские силы установили контроль над воздушным пространством в районах, где наблюдаются боестолкновения, сообщает «Российская газета».

Военный специалист отметил, что Анкара направила к берегам Ливии фрегаты типа G, которые оснащены вооружением, способным поражать цели на расстоянии в 50 километров. Речь идет о пусковых установках Mk 13 и Mk 41.

«У этих кораблей самая мощная в турецких ВМС система противовоздушной обороны средней дальности. Учитывая, что дальность поражения у SM-1MR RIM-66E составляет 46 км и более 50 км у RIM-162 ESSM, находящиеся у берегов Ливии два-три корабля могут уничтожать любые летательные аппараты, имеющиеся у ЛНА», — объяснил эксперт.

Вероятно, именно турецкие корабли ответственны за уничтожение китайских беспилотников Wing Loong II, защищавших территории близ авиабазы Аль-Ватыя. Фрегаты смогли расчистить небо для турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые Анкара на постоянной основе направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари продемонстрировал доказательства военного вмешательства Анкары в дела Ливии, нарушающего международные договоренности.