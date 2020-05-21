Баранец назвал Тихоокеанский флот «часовым номер один» на защите Южных Курил

Тихоокеанский флот снова стал «накачивать мускулы» после того, как в 90-е годы по нему прошлась «болезнь разрухи». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Собеседник ФАН прокомментировал планируемое пополнение состава Тихоокеанского флота новыми боевыми кораблями в 2020 году.

«В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр», — говорится в сообщении пресс-службы ВМФ России.

По случаю 289-й годовщины образования Тихоокеанского флота главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что флот в ближайшие годы будет усилен за счет новых атомных подлодок четвертого поколения, фрегатов, корветов и малых ракетных кораблей.

«Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Военный эксперт Виктор Баранец напомнил, что было и тяжелое время, когда Тихоокеанский флот просто «хирел на глазах». По его словам, в 90-е годы вся российская армия и военные флоты, в том числе наш «страж дальневосточных морских рубежей, находились в глубоком инфаркте».

«Когда у нас было очень плохо с экономикой и наша военная промышленность не имела заказов, то это было черное время для этого флота. Болезнь разрухи прошла по всем организмам Тихоокеанского флота, и только за последние 15 лет он начал возрождаться с учетом того, как это нам позволяла делать экономика. Так или иначе, если нет денег — то нет флота. Мало-помалу Тихоокеанский флот стал снова накачивать мускулы. Появились атомные подводные лодки и надводные корабли различного класса. В 1990-е годы один из американских аналитиков обозвал Тихоокеанский флот каботажным, то есть тем, который мог бы курсировать только у берега. Сейчас мы наблюдаем перевооружение Тихоокеанского флота», — рассказал Баранец в интервью ФАН.

В настоящее время перед Тихоокеанским флотом стоит важная задача по охране дальневосточных рубежей, которые в нынешней военно-политической обстановке очень «напряжены», говорит собеседник ФАН.

«Есть целый комплекс вопросов, который сулит нам серьезные военные вызовы на море. К примеру, можно бросить взгляд на север, где граница России и США, а также начало Северного морского пути. Американцы даже не хотят слышать, чтобы та часть этого пути, которая пролегает в территориальных водах России, была под ее кураторством. Более того, американцы уже несколько раз пытались устраивать провокации, пытаясь пройти по Северному морскому пути. Свою роль тут сыграли Тихоокеанский и Северный флоты, потому что вовремя пресекли эту операцию», — объяснил военный эксперт.

Баранец обратил внимание, что самым главным и потенциальным противником России в районе Тихого океана является американский флот.

«Этот флот (американский. — Прим. ФАН) привык к комфортному существованию и к тому, что плевал он с верхней палубы на корабли Тихоокеанского флота, которые очень редко в 1990-е годы демонстрировали свой флаг в Тихом океане. Сейчас уже будет другой разговор. Самолеты Тихоокеанского флота летают, подлодки выходят на боевое дежурство. Таким образом, начался процесс выравнивания боевых сил Тихоокеанского флота с американским», — выразил уверенность собеседник ФАН.

Тихоокеанский флот выполняет важную роль в охране Южно-Курильских островов, из-за которых у Москвы напряженные отношения с Токио, напомнил он.

«Японцы все время твердят: «Отдайте Курилы». А националистское крыло японских партий призывает правительство силком захватить Курилы с помощью США. Это серьезный сигнал, и мы должны быть готовы защитить этот кусок родной русской земли. Часовой номер один в том районе — Тихоокеанский флот», — отметил Баранец.

Перед Тихоокеанским флотом стоят и охранно-экономические задачи, добавил военный эксперт.

«В этом районе проходят важные экономические пути. Там перевозят газ, нефть, лес, уголь. Россия должна быть часовым своих экономических интересов в данном регионе», — заявил собеседник ФАН.

В связи с последними перевооружениями можно сделать вывод, что сейчас Тихоокеанский флот — это «хорошо разогретый спортсмен». За последние восемь лет его корабли часто проводили стратегические учения.

«В данном плане флот играет свою роль в отношениях с Китаем. У нас часто проводятся учения, а это очень важный фактор, который имеет мировое значение, потому что мускулы двух могучих флотов могут поставить на колени любой флот. Тем более мощь флота КНР наращивается с каждым месяцем. По мере того как Китай и Россия укрепляют свои дальневосточные рубежи, владычество ВМС США все больше и больше тает», — резюмировал Баранец.

Редакция ФАН поздравляет Тихоокеанский флот с 289-й годовщиной образования.

Напомним, датой создания Тихоокеанского флота России считается 21 мая 1731 года, когда в Москве был издан именной указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске — первого постоянного военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке. Созданная флотилия выполняла функции охраны побережья и островов.

Ранее Тихоокеанский флот провел совместные с ВКС РФ учения. Экипажи дальней авиации ВКС и морской авиации провели маневры по практической отработке навыков отражения агрессии противника со стороны моря. Полигоном стало Охотское море, в котором отсутствуют разведывательные корабли вероятного противника, так как море является внутренним.