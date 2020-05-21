Звезду Героя СССР продают в сети за полтора миллиона рублей

Москва, 21 мая. Активисты общероссийской организации «Офицеры России» обнаружили в открытой продаже награду погибшего героя Великой Отечественной войны за 1,5 млн рублей. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, председатель организации генерал-майор Сергей Липовой уже обратился в Следственный комитет и МВД с просьбой применить уголовную ответственность к лицам, к этому причастным, по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Липовой рассказал, что награды Героя Советского Союза, героя обороны Ленинграда Ивана Антоновича Лапшова, умершего несколько лет назад, обнаружили на сайте фалеристов в оптовой продаже.

«Это больно и страшно видеть, особенно сейчас, в год 75-летия Победы. Циничнейший, омерзительный поступок людей, у которых не осталось за душой ничего святого», — комментирует Липовой.

По его словам, продажа наград столь высокого уровня — даже не глумление, а торг памятью и историей. «День Победы еще не успел отгреметь, а Победу уже продают по частям», — сетует Герой России.

Он надеется на то, что после обращения в Следственный комитет и МВД те, «у кого поднялась рука на святое», будут наказаны.