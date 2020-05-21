«Интерфакс» сообщил о госпитализации Кадырова с подозрением на COVID-19

Москва, 21 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию. Информацию об этом распространило агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в медицинских кругах столицы.

По словам собеседника агентства, у Кадырова подозревают COVID-19. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Еще один источник «Интерфакса» заявил, что сегодня в Москву из Грозного прибыл чартерный рейс. Однако, кто был на борту прилетевшего из Чечни самолета А-319, он не уточнил.

Помощник Кадырова и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев эту информацию опроверг. По его словам, сегодня в Telegram-каналах появились слухи о том, что госпитализирован не только Кадыров, но и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, а также сам Дудаев.

По мнению помощника главы Чеченской республики, эти слухи возникли, потому что Сулейманов не появился в эфире ЧГТРК «Грозный» с отчетом о ситуации с распространением коронавируса в ЧР. Но это, по словам Дудаева, было связано с тем, что Сулейманов очень загружен работой, а не потому что он болен. С сегодняшнего дня, как подчеркнул он, глава Минздрава Чечни снова появится в эфире.

Кроме того, Дудаев подчеркнул, что Кадыров лично контролирует ситуацию и работу оперативного штаба по мониторингу COVID-19, принимает все необходимые меры, пишет ТАСС.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 30 апреля он лег в больницу, а 19 мая выписался и приступил к работе в Доме правительства. Кроме того, коронавирус был выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова, министра культуры Ольги Любимовой, а также у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки. Сегодня стало известно, что фигуристка выздоровела. По ее словам, Песков тоже идет на поправку.